Bei Oldies-Sender: Herzogin Meghan wird in England ein Job beim Radio angeboten

Herzogin Meghan hat einen neuen Job in Aussicht: In England ist ihr bei einem Radiosender eine eigene Show angeboten worden. Ob es zu der Zusammenarbeit kommt, erscheint aber fraglich.

Wird Herzogin Meghan (44) bald zumindest im Radio ins Geburtsland ihres Ehemannes Prinz Harry (41) zurückkehren? Der Herzogin von Sussex ist jetzt in England eine Radiosendung beim Sender MagicFM angeboten worden, wie unter anderem "Express" berichtet. Das Angebot erfolgte, nachdem die 44-Jährige in ihrer eigenen Netflix-Serie "With Love, Meghan" enthüllte, dass sie den Radiosender mit "am meisten an Großbritannien vermisse".

Angebot von Sender-Verantwortlichem Daraufhin erklärte Paul Sylvester, der das Programm von MagicFM verantwortet, am Dienstag bei einer Branchenkonferenz: "Das Angebot steht: Wenn die Herzogin eine Show moderieren möchte, ist sie herzlich willkommen." Als einige Zeit später ein User auf X diese Aussage zitierte, bekräftigte Sylvester in einem Kommentar sein Angebot, schrieb: "Genau das habe ich gesagt."

Derzeit arbeiten schon einige Prominente für die Radiostation MagicFM, etwa Sänger Ronan Keating (48) oder All-Saints-Mitglied Nicole Appleton (50). Herzogin Meghan enthüllt in der dritten Episode der aktuellen, zweiten Staffel von "With Love, Meghan" im Gespräch mit Gast-Star Tan France (42): "Ehrlich gesagt vermisse ich an Großbritannien am meisten die Radiosender, Magic."

Als der Modedesigner, der selbst Brite ist, daraufhin nachfragte, ob sie Magic FM meint, bejahte Meghan dies. France spottete im Anschluss: "Magic FM? Wow. Tut mir leid, dass ich das so öffentlich sage, aber das ist doch ein Sender für Omas."

Herzogin Meghan steht auf Oldies

"Ich werde diese Oma sein", antwortete Meghan darauf und führte weiter aus, dass ihr derzeitiger Lieblingssender im Auto "Mom Jeans" heiße. Dort würden "alte Songs" gespielt werden, bei denen "man toll mitsingen kann und die man schon fast vergessen hatte. Ich liebe es", so Meghan.

Das würde zum Profil MagicFM passen. Die Station spielt laut der Selbstbeschreibung auf der sendereigenen Website "die beste Mischung von den 80ern bis heute".

Herzogin Meghan selbst teilte auf Instagram vor wenigen Wochen eine Retro-Playlist, die sie am Set von "With Love, Meghan" gespielt habe, um "den Vibe zu halten". Auf der Playlist finden sich viele beliebte Songs der Vergangenheit wie "Dancing in the Moonlight" von King Harvest, "I Wanna Dance with Somebody" von Whitney Houston (1963-2012) oder "Lovely Day" von Bill Withers (1938-2020).