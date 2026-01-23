Bei Offenburg: Obst- und Gemüselaster kippt neben A5 um – Fahrer verletzt

1 Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi/Monika Skolimowska

Ein mit mehreren Tonnen Obst und Gemüse beladener Lkw ist bei Offenburg verunglückt. Pendler müssen mit Behinderungen auf der A5 rechnen: Die Bergung wird vorbereitet.











Mit mehreren Tonnen Gemüse und Obst beladen ist ein Lastwagen neben der Autobahn 5 bei Offenburg umgekippt. Der Fahrer sei aus bislang unklaren Gründen mit dem 40-Tonner nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe der Laster die Leitplanke durchbrochen, sei umgekippt und neben der Fahrbahn liegengeblieben.