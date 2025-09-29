Bei Oasis-Konzert: Victoria Beckham liebäugelt mit Spice-Girls-Reunion

Bei einem Oasis-Konzert in London ließ Victoria Beckham aufhorchen. Die Designerin postete ein Video vom Wembley-Stadion und markierte ihre ehemaligen Spice-Girls-Bandkolleginnen. Steht ein Comeback bevor?

Victoria Beckham (51) hat bei einem Konzertbesuch in London für Aufsehen gesorgt und Spekulationen über eine mögliche Wiedervereinigung der Spice Girls befeuert. Die 51-Jährige war am Wochenende gemeinsam mit Ehemann David (50) im Wembley-Stadion, wo die Gallagher-Brüder Liam (53) und Noel (58) ihr letztes UK-Konzert der Reunion-Tour gaben.

Begeisterte Menge bringt sie zum Nachdenken Offenbar inspiriert von der Versöhnung der einst verfeindeten Brüder und Oasis-Gründer, teilte Victoria bei Instagram ein vielsagendes Video. Die Aufnahme in einer Story zeigt zunächst die Bühne während der Performance von "Champagne Supernova", schwenkt dann über die Zuschauermenge und fängt schließlich David ein, der textsicher mitsingt.

Der eigentliche Clou folgte in der Bildunterschrift. "Tempting", zu Deutsch "verführerisch", schrieb die Modedesignerin und markierte nicht nur ihren Mann, sondern auch Emma Bunton (49), Geri Horner (53), Mel B (50) und Mel C (51). Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. In den sozialen Medien überschlugen sich die Kommentare begeisterter Fans. "Hat Victoria gerade eine Spice-Girls-Tour in ihrer IG-Story angedeutet? OMG", schrieb etwa ein User auf X.

Victoria und David machten den Konzertbesuch zu einem Familienausflug. Mit dabei waren die drei jüngsten Beckham-Sprösslinge: Romeo (23), Cruz (20) und Tochter Harper (14). Auch Cruz' Partnerin Jackie Apostel gehörte zur Gruppe.

Ausgerechnet bei einem Konzert zweier versöhnter Brüder über ein mögliches Comeback nachzudenken, dürfte kein Zufall sein. Und Victoria Beckhams Andeutung kommt nicht von ungefähr. 2026 jährt sich die Veröffentlichung der Debütsingle "Wannabe" zum 30. Mal. Bereits Anfang des Jahres kursierten Gerüchte, wonach die fünf Frauen zu diesem Anlass wieder gemeinsam auftreten könnten. Allerdings hieß es damals, Victoria würde sich wohl nicht beteiligen.

Die anderen vier Spice Girls tourten zuletzt 2019 ohne die Designerin durch Großbritannien. Victoria hatte sich damals gegen eine Teilnahme entschieden, um sich auf ihr Modeimperium zu konzentrieren.

Am 9. Oktober veröffentlicht Netflix eine Dokumentarserie über Victoria Beckham, die ihren Aufstieg vom Girlgroup-Mitglied zur Mode-Ikone nachzeichnet.