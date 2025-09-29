Bei Oasis-Konzert: Victoria Beckham liebäugelt mit Spice-Girls-Reunion

Bei einem Oasis-Konzert in London ließ Victoria Beckham aufhorchen. Die Designerin postete ein Video vom Wembley-Stadion und markierte ihre ehemaligen Spice-Girls-Bandkolleginnen. Steht ein Comeback bevor?
Victoria Beckham (51) hat bei einem Konzertbesuch in London für Aufsehen gesorgt und Spekulationen über eine mögliche Wiedervereinigung der Spice Girls befeuert. Die 51-Jährige war am Wochenende gemeinsam mit Ehemann David (50) im Wembley-Stadion, wo die Gallagher-Brüder Liam (53) und Noel (58) ihr letztes UK-Konzert der Reunion-Tour gaben.