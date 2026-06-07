1 Das Unfallauto blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

Eine 27-Jährige kommt in einem BMW Cabrio zusammen mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin von der Straße ab. Das Auto überschlägt sich und prallt gegen einen Baum.











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Die Fahrerin eines BMW Cabrio ist in der Nacht auf Sonntag zwischen Unterensingen und Nürtingen von der Straße abgekommen – das Auto überschlug sich in der Folge und prallte gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilt, war die 27-jährige Fahrerin mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin gegen 00.35 Uhr auf der Nürtinger Straße in Richtung Einmündung K1220 unterwegs. Dort geriet das Cabrio nach rechts in den leicht abschüssigen Grünstreifen.