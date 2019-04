A81 Richtung Singen voll gesperrt Schwerer Unfall mit fünf Fahrzeugen – sieben Verletzte

Auf der A81 kam es am Freitagvormittag im Kreis Tübingen zu einem schlimmen Unfall, in dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Laut Polizei gibt es sieben Verletzte. Die Autobahn war in Richtung Singen voll gesperrt.