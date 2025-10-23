Bei neuen Projekten: Alle sollen Liebe von Mary Elizabeth Winstead und Ewan McGregor sehen

Alles begann mit zwei Trennungen und vielen Gerüchten, heute sind Mary Elizabeth Winstead und Ewan McGregor verheiratet. Auch nach mehreren Jahren Beziehung sind die beiden noch "sehr verliebt" und möchten dies auch in gemeinsamen Projekten zeigen.
Sie sollen sich am Set kennengelernt haben und standen bereits mehrfach gemeinsam vor der Kamera. Neue Projekte von Ewan McGregor (54) und Mary Elizabeth Winstead (40) sollen der Welt offenbar zeigen, wie verliebt das Paar seit Jahren ist. Das hat die Schauspielerin im Gespräch mit dem US-Magazin "People" angedeutet.