Bei neuen Projekten: Alle sollen Liebe von Mary Elizabeth Winstead und Ewan McGregor sehen

Alles begann mit zwei Trennungen und vielen Gerüchten, heute sind Mary Elizabeth Winstead und Ewan McGregor verheiratet. Auch nach mehreren Jahren Beziehung sind die beiden noch "sehr verliebt" und möchten dies auch in gemeinsamen Projekten zeigen.

Sie sollen sich am Set kennengelernt haben und standen bereits mehrfach gemeinsam vor der Kamera. Neue Projekte von Ewan McGregor (54) und Mary Elizabeth Winstead (40) sollen der Welt offenbar zeigen, wie verliebt das Paar seit Jahren ist. Das hat die Schauspielerin im Gespräch mit dem US-Magazin "People" angedeutet.

"Wir sind albern, aber wir sind sehr verliebt" "Wir haben es geliebt, gemeinsam 'Ein Gentleman in Moskau' zu drehen, weil wir wirklich all die verschiedenen Dinge spielen konnten, die wir gerne spielen - nämlich ein bisschen Comedy, ein bisschen tiefe Emotionen und ein bisschen Romantik", erzählt Winstead. "All das in einem Projekt zu haben, ist für uns beide so etwas wie das, was wir wirklich lieben und wozu wir uns hingezogen fühlen." Die beiden suchen demzufolge Serien- und Filmprojekte, "bei denen wir gleichzeitig lustig und herzlich zueinander sein können". Denn so seien sie auch in ihrem Zuhause: "Wir sind albern, aber wir sind sehr verliebt." Deshalb sei dies auch der beste Weg, um bei der Arbeit "das Beste aus allen Welten" miteinander zu verbinden.

So wunderbar dies klingt, so holprig war der Start in die Beziehung zumindest in der Öffentlichkeit. Erstmals sollen sich McGregor und Winstead Ende 2016 kennengelernt haben, im Rahmen des Drehs zur dritten Staffel der Serie "Fargo". McGregor war damals noch mit seiner Ex-Frau Eve Mavrakis (59) verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Auch Winstead war zu diesem Zeitpunkt verheiratet - mit Riley Stearns (39). Die Ehen endeten jedoch und das Schauspielerpaar kam offiziell zusammen, was für allerhand Spekulationen sorgte. Die beiden bekamen dann im Sommer 2021 ihr erstes gemeinsames Kind, einen Sohn. Laut US-Berichten sollen McGregor und Winstead im April 2022 mit Familie und engen Freunden eine kleine Hochzeit gefeiert haben.