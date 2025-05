Der Mai bringt ein Wiedersehen mit Carrie Bradshaw und ihrer New Yorker Freundesclique aus "And Just Like That...". Auf Netflix starten indes gleich zwei hochkarätig besetzte neue Serien, die beste Unterhaltung versprechen.

Eine Gangster-Geschichte aus London, ein nie endender Urlaub sowie eine verführerische Superreiche - das alles bieten die kommenden Wochen auf den großen deutschen Streamingdiensten.

"The Four Seasons": Ab 1. Mai auf Netflix

Der Serienmonat Mai beginnt auf Netflix mit einer starbesetzten romantischen Comedy-Serie, die jede Menge Urlaubsfeeling verbreitet. Eine sechsköpfige Freundesgruppe bestehend aus drei Paaren verbringt schon seit Urzeiten gemeinsam ihre arbeitsfreie Zeit. Doch in der langjährigen Ehe von Nick (Steve Carell) und Anne (Kerri Kenney-Silver) kriselt es gewaltig. Sehr zum Missfallen seiner Freunde Kate (Tina Fey) und Jack (Will Forte) sowie Danny (Colman Domingo) und Claude (Marco Calvani) trennt sich Nick und kreuzt mit einer jüngeren Partnerin (Erika Henningsen) im nächsten Urlaub auf.

Die achtteilige Netflix-Serie "The Four Seasons" ist eine Neuauflage des gleichnamigen Genreklassikers mit "M*A*S*H"-Star Alan Alda aus dem Jahr 1981. Hier wie dort dreht sich die Handlung um Lebenskrisen sowie Langzeitehen und -freundschaften - und alles spielt sich vor dem Hintergrund von vier Urlaubsreisen an vier komplett unterschiedlichen Locations ab. Als Serienschöpferin fungiert "30 Rock"-Erfinderin und Hauptdarstellerin Tina Fey.

"Sirens": Ab 22. Mai auf Netflix

Am 22. Mai erscheint ebenfalls auf dem Streamingdienst Netflix die hochkarätig besetzte Thriller-Serie "Sirens". Oscarpreisträgerin Julianne Moore, "The White Lotus"-Star Meghann Fahy und die aus "House of the Dragon" bekannte Milly Alcock spielen die weiblichen Hauptrollen.

In der Serie von "Maid"-Schöpferin Molly Smith Metzler geht es um die besorgte Schwester Devon (Fahy). Sie besucht für ein Wochenende das luxuriöse Anwesen von Milliardärsgattin Michaela (Moore) und bemerkt, dass sämtliche Menschen in deren Umfeld wirken, als wären sie Mitglieder eines von der Society Dame angeführten Kults. Ihre jüngere Schwester Simone (Alcock) versucht Devon in der Folge von Michaelas Einfluss zu befreien, ahnt jedoch zunächst nicht, welche formidable Gegnerin sie sich ausgesucht hat.

"And Just Like That...": Ab 29. Mai bei Sky und Wow

Schon die dritte Staffel der "Sex and the City"-Nachfolgeserie "And Just Like That..." steht in den Startlöchern. In ganzen zwölf neuen Episoden gibt es ab Ende des Monats ein Wiedersehen mit Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) und Co.

Der Trailer zur neuen Season verspricht heiße Tage und noch heißere Nächte während eines New Yorker Sommers. Die Hauptfiguren durchleben eine Reihe neuer Erfahrungen - neben unvermeidlichen Dating-Abenteuern schreibt etwa Carrie ein neues Buch - und auch ihre alte Liebe Aidan (John Corbett) ist im Trailer zu sehen und wird wohl in einigen Folgen auftauchen.

Neu zum Cast stoßen unter anderem Komikerin Rosie O'Donnell und Patti LuPone sowie Logan Marshall-Green ("O.C., California"), der die imposante Männerriege von "And Just Like That..." verstärkt.

"MobLand - Familie bis aufs Blut": Ab 30. Mai bei Paramount+

Nachschub für alle Freunde von in London angesiedelten Gangster-Geschichten gibt es beim Streamingdienst Paramount+ am Ende des Monats. Conrad (Pierce Brosnan) steht gemeinsam mit seiner nicht minder gefährlicheren Ehefrau Maeve (Helen Mirren) der Gangster-Familie Harrigan vor. Probleme löst für ihn der so einfallsreiche wie mörderische Harry Da Souza (Tom Hardy), während Harrigans eigener Sohn Kevin (Paddy Considine) zuweilen zu weich für ein Leben jenseits der Legalität wirkt.

Hinter der neuen Streaming-Serie "MobLand" steckt als Regisseur und ausführender Produzent kein Geringerer als London-Gangster-Experte Guy Ritchie. An die Qualität seiner legendärsten Veröffentlichungen wie "Snatch - Schweine und Diamanten" oder "The Gentlemen" kommt die neue Serie zwar nicht ganz heran. "MobLand" bietet dennoch kurzweilige Unterhaltung sowie ein bärenstarkes Schauspiel-Ensemble.