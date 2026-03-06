Bei Netflix: Neue Serie über Alexander den Großen

Netflix bringt einen der faszinierendsten Männerfreundschaften der Weltgeschichte auf den Bildschirm: Eine neue Dramaserie beleuchtet das Verhältnis zwischen Alexander dem Großen und seinem Mentor Aristoteles - geschrieben und inszeniert von "Heated Rivalry"-Macher Jacob Tierney.
Netflix hat laut US-Branchenseite "Variety" eine Dramaserie über Alexander den Großen in Auftrag gegeben. Ein gewöhnliches Historiendrama dürfte es aber nicht werden, denn: Hinter dem Projekt steckt Jacob Tierney (46), der sich zuletzt mit der heiß diskutierten Serie "Heated Rivalry" als Kreativkraft der ersten Reihe profiliert hat. Tierney wird "Alexander" nicht nur schreiben, sondern auch selbst inszenieren und als ausführender Produzent verantworten.