Bei Netflix in Planung: Peaky Blinders-Film: Mission: Impossible-Star übernimmt Rolle

Anfang Juni berichtete das Branchenportal "Deadline", dass Netflix einen Film zur Gangster-Serie "Peaky Blinders" plant. Dabei stand bisher nur fest, dass Cillian Murphy (48) als Birminghamer Bandenchef Tommy Shelby zurückkehren wird. Wie "Deadline" jetzt berichtet, ist eine weitere Rolle im Film besetzt.

Rollen in bekannten Filmreihen

Demnach wird die schwedische Schauspielerin Rebecca Ferguson (40) einen Part übernehmen. Welche Rolle sie genau spielen wird, ist noch nicht bekannt. Die Darstellerin ist vor allem durch ihre Rolle als Ilsa Faust in der "Mission: Impossible"-Reihe bekannt, in der sie 2015 erstmals neben Tom Cruise (62) zu sehen war. In den beiden "Dune"-Filmen von Denis Villeneuve (56) spielte sie Lady Jessica. Zu weiteren Rollen auf der großen Leinwand kam sie durch die Filme "Greatest Showman", "Schneemann", "Girl on the Train" oder "Doctor Sleeps Erwachen". Serienerfahrung sammelte sie in "The White Queen" oder "Silo".

Lesen Sie auch

Die Dreharbeiten zum "Peaky Blinders"-Film sollen noch dieses Jahr beginnen. Tom Harper, der bereits in Staffel eins der beliebten Serie Regie führte, soll den noch unbetitelten Film inszenieren. Das Drehbuch stammt von "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight (64). Über die Details zur Handlung wird noch Stillschweigen bewahrt. Knight merkte im April im Gespräch mit "Deadline" jedoch an, dass eine Filmgeschichte zu Serie wohl im Zweiten Weltkrieg spielen würde.

Cillian Murphy ist auch als Produzent mit an Bord. "Es scheint, als sei Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir", zitiert "Deadline" den Schauspieler. "Es ist sehr schön, wieder mit Steven Knight und Tom Harper an der Verfilmung von 'Peaky Blinders' zusammenzuarbeiten. Das ist für die Fans." "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" lief von 2013 bis 2022 in sechs Staffeln. Die Serie dreht sich um die aus Birmingham stammende Familie Shelby, die der Kern der namensgebenden Gangsterbande Peaky Blinders ist.