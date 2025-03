Gleich drei der beliebtesten Genre-Serien der vergangenen Jahre werden im April fortgesetzt. Daneben gibt es auch Nachschub für Fans von "The Marvelous Mrs. Maisel" und "Gilmore Girls".

"Black Mirror": Ab 10. April bei Netflix

Die mit bislang neun Emmys ausgezeichnete Science-Fiction-Dystopie "Black Mirror" kehrt im April mit Staffel sieben auf die Bildschirme zurück. Erstmals setzt die von Charlie Brooker (54) erdachte Show eine ihrer ikonischen vorherigen Episoden fort: "The Penguin"-Star Cristin Milioti (39) und ihre Crew treten im mit Spannung erwarteten Sequel zur vierfach Emmy-prämierten Folge "USS Callister" aus Staffel vier auf.

In den sechs brandneuen "Black Mirror"-Folgen geht es daneben wie gewohnt um Themen wie Technologie, Künstliche Intelligenz, menschliches Bewusstsein oder Computerspiele, wie auch der Trailer zu Staffel sieben bereits deutlich macht.

Einmal mehr fahren Schöpfer Brooker und Netflix zudem ein veritables Star-Ensemble auf. So wirken "The Crown"-Star Emma Corrin, Komikerin Awkwafina, Charakterdarsteller Paul Giamatti und der ehemalige "Doctor Who"-Star Peter Capaldi vor der Kamera mit - neben vielen weiteren bekannten Gesichtern.

"The Last of Us": Ab 14. April bei Sky und Wow

Anfang 2023 sorgte die Videospiel-Adaption "The Last of Us" auf HBO für Furore. Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit "The Mandalorian"-Star Pedro Pascal (49) und "Game of Thrones"-Star Bella Ramsey (21), die in Staffel zwei erneut die bei Fans so beliebten Figuren Joel und Ellie verkörpern.

Nach dem schockierenden Finale der Premierenausgabe sind fünf Jahre ins Land gegangen. Joel und Ellie führen ein verhältnismäßig friedliches Leben im geschützten Ort Jackson, Wyoming. Dort entwickeln sich zwischen Joel und seiner älter gewordenen Ziehtochter jedoch Spannungen, als sie von ihrer grausamen Vergangenheit eingeholt werden. Zudem erscheinen neue, brandgefährliche Mächte und Widersacher wie etwa die Washingon Liberation Front oder die Seraphiten, ein fanatischer Kult, auf der Bildfläche.

Eine Reihe prominenter neuer Darstellerinnen und Darsteller stößt für Staffel zwei zum Cast der Serie. Kaitlyn Dever ("Booksmart") verkörpert die Gamern vertraute Figur Abby, Isabela Merced ("Alien: Romulus") Dina, die Ellie näherkommt. Außerdem mit dabei: Catherine O'Hara ("Beetlejuice Beetlejuice"), Jeffrey Wright ("Westworld") und Tati Gabrielle ("You - Du wirst mich lieben") - neben anderen. Staffel zwei besteht aus lediglich sieben Episoden und ist somit kürzer als die Serienpremiere. Die Endzeit-Show wird jedoch aller Voraussicht nach auch mit einer dritten und möglicherweise sogar vierten Season fortgesetzt werden.

"Andor": Ab 23. April auf Disney+

Mit der "Star Wars"-Serie "Andor" kehrt eine weitere umjubelte Produktion der vergangenen Jahre im April zurück. Der spätere "Rogue One"-Held Cassian Andor (Diego Luna, 45) und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter wie Revolutionsführer Luthen Rael (Stellan Skarsgård, 73) und Senatorin Mon Mothma (Genevieve O'Reilly, 48) erleben in Staffel zwei neue Abenteuer.

Zur Geschichte der Fortsetzung hält sich Disney derzeit noch bedeckt, doch ist klar, dass die Rebellion in den zwölf neuen Episoden überall in der weit, weit entfernten Galaxis entfacht wird. Hauptfigur Cassian Andor mausert sich indes zu dem Helden, "den wir in Rogue One das ultimative Opfer bringen sehen", wie Hauptdarsteller Diego Luna vorab verriet.

Neu im Cast sind Ben Mendelsohn (spielt den imperialen Offizier Orson Krennic) und Alan Tudyk, der wie in "Rogue One" dem sarkstischen Droiden K-2SO seine Stimme leiht. Auf Disney+ erscheint die zweite und letzte "Andor"-Staffel wöchentlich in Blöcken von je drei Episoden.

"Étoile": Ab 24. April bei Prime Video

Rund zwei Jahre nach dem Ende der allseits beliebten, vielfach ausgezeichneten Comedy-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" erscheint bei Amazons Streamingdienst Prime Video "Étoile". Es handelt sich um die neueste Produktion der legendären Serienmacher Amy Sherman-Palladino (59) und Ehemann Daniel (65), die in der Vergangenheit auch bereits den Megaerfolg "Gilmore Girls" verantworteten.

Die Comedy-Serie "Étoile" spielt zu gleichen Teilen in New York und Paris. Zwei weltberühmte Ballettkompanien tauschen in der Show ihre größten Stars untereinander aus, um ihre jeweiligen, in die Krise geratenen Institutionen vor der Schließung zu bewahren.

Zum Serien-Ensemble gehören unter anderem "The Marvelous Mrs. Maisel"-Star Luke Kirby, die französische Star-Schauspielerin Charlotte Gainsbourg sowie die bekannten "Gilmore Girls"-Gesichter Yanic Truesdale (spielte dort Concierge Michel) und Kelly Bishop (Lorelais Mutter Emily Gilmore). Alle acht Episoden von "Étoile" erscheinen auf einen Schlag bei Prime Video. Staffel zwei ist auch bereits bestätigt.