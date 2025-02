Foto: © 2024 Netflix, Inc.

So unterschiedliche Neuerscheinungen wie eine Showbusiness-Satire, der neueste Marvel-Release und eine Lifestyle-Show von Herzogin Meghan versüßen Serien-Fans den Monat März.

Eine der beliebtesten Marvel-Helden kehrt im März ebenso auf die Bildschirme zurück wie eine wehrhafte Bestatterin.

"With Love, Meghan": Ab 4. März bei Netflix

Das nächste Netflix-Projekt der Sussexes steht vor der Tür. Nachdem Prinz Harry (40) Ende vergangenen Jahres auf dem kalifornischen Streamingdienst noch die elitäre Welt des Polo-Sports zeigte, führt seine Ehefrau, Herzogin Meghan (43), nun durch ein neues Lifestyle-Format.

In "With Love, Meghan" präsentiert die 43-Jährige Tipps und Tricks zur Gestaltung unvergesslicher Augenblicke. Dazu begrüßt sie Freunde und Bekannte wie etwa die Schauspielerinnen Mindy Kaling (45) und Abigail Spencer (43) oder Star-Koch Roy Choi (54) im intimen, häuslichen Setting. Schon im Trailer zur Show ist zu sehen, wie Herzogin Meghan kocht, Blumen arrangiert oder einen Bienenstock pflegt.

Die acht rund halbstündigen Episoden von "With Love, Meghan" erscheinen am 4. März auf Netflix.

"Daredevil: Born Again": Ab 5. März auf Disney+

Über sechs Jahre nach dem Ende der umjubelten Netflix-Serie "Marvel's Daredevil" sorgt der blinde Rächer Daredevil (Charlie Cox, 42) im New Yorker Viertel Hell's Kitchen wieder für Recht und Ordnung. Wie schon auf Netflix kriegt es der Superheld erneut mit Gangsterboss Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio, 65) zu tun, der zum Bürgermeister New Yorks gewählt werden möchte.

Die neun Episoden der ersten Staffel von "Daredevil: Born Again" versprechen eine Fortsetzung der beliebten Netflix-Serie der Vergangenheit. Auch die bekannten Darstellerinnen und Darsteller Deborah Ann Woll (spielt Karen Page, 40), Jon Bernthal (Punisher, 48) und Elden Henson (Foggy Nelson, 47) kehren zurück. Showrunner Dario Scardapane ("Marvel's The Punisher", 58) erklärte gegenüber "Empire" zudem, dass die neue Serie noch brutaler als der Netflix-Vorgänger ausfallen wird.

"Totenfrau": Ab 19. März bei Netflix

Die beliebte Darstellerin Anna Maria Mühe (39) kehrt im März als Bestatterin Brünhilde Blum auf die Streaming-Bildschirme zurück. In der zweiten Staffel von "Totenfrau" wird Blum von der Vergangenheit eingeholt, als Leichenteile einer von ihr getöteten Person in einem anderen Sarg auftauchen. Die Polizei verhaftet sie. Sie muss eine Nacht im Gefängnis verbringen und erfährt dann, dass ihre Tochter Nela (Emilia Pieske, 20) gekidnappt wurde. Blum setzt in der Folge alles daran, die Entführte zu retten.

Nach rund zwei Jahren Pause geht die im Alpen-Setting spielende Krimi-Serie "Totenfrau" weiter. Staffel eins erfreute sich Ende 2022 weltweit einiger Beliebtheit. Zu den zentralen Figuren der neuen Season zählen neben Hauptdarstellerin Mühe Yousef Sweid (spielt Blums Assistenten Reza, 48), "Babylon Berlin"-Star Peter Kurth (der Geschäftsmann Sarkissian, 67) sowie Britta Hammelstein (Kommissarin Wallner, 43).

"The Studio": Ab 26. März bei Apple TV+

Hollywood liebt den Blick hinter die eigenen Kulissen. Die neue, satirische Comedy-Serie "The Studio" dreht sich um die strauchelnden Continental Filmstudios und deren neuen Chef Matt Remick, gespielt von Comedy-Legende Seth Rogen (42). Remick liebt eigentlich Filme, doch kann sich der Executive gelegentlich des Eindrucks nicht erwehren, dass sein Job daraus bestünde, diese zu ruinieren.

"The Studio" wartet, wie für das Genre üblich, mit einem veritablen Star-Ensemble auf. Stars und legendäre Filmemacher wie Martin Scorsese (82), Charlize Theron (49) oder Zoë Kravitz (36) spielen hier fiktionalisierte Versionen ihrer selbst. "Breaking Bad"-Ikone Bryan Cranston (68) und Catherine O'Hara ("Schitt's Creek", 70) gehören ebenfalls zum Cast der vielversprechenden neuen Serie.