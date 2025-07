Bei Musical-Premiere in London: Christina Aguilera zeigt sich in gewagtem Schnürkleid

Christina Aguilera sorgte in London mit einem besonders freizügigen Look für Aufsehen. Die Sängerin erschien in einem schwarzen Schnürkleid, das mehr preisgab als verhüllte.

Christina Aguilera (44) zeigte sich bei der Londoner Premiere von "Burlesque: The Musical" in einem besonders gewagten Look. Die Sängerin trug ein schwarzes Minikleid aus filigranen Schnüren, unter dem ihre schwarze Unterwäsche deutlich zu sehen war. Dazu kombinierte sie eine schwarze Strumpfhose, High Heels und lange Hängeohrringe. Ihr Haar war streng nach hinten gegelt, das Make-up klassisch-glamourös mit rotem Lippenstift.

Sängerin zeigt sich im Gothic-Look

Mit ihrem Auftritt blieb Christina Aguilera dem Schnür-Look treu. Bereits am Vortag hatte sie sich in einem grünen Korsettkleid von Versace gezeigt - ein Modell, das sie schon 2003 in einer Werbekampagne getragen hatte. Der Gothic-inspirierte Stil wurde durch dunklen Lippenstift und dramatisches Augen-Make-up perfekt abgerundet.

Lesen Sie auch

Auch andere Stars haben das ikonische Kleid bereits in Szene gesetzt. Beyoncé (43) kombinierte es 2003 bei den MTV Movie Awards mit einer auffälligen Halskette und Riemchen-Heels. Rita Ora (34) trug das Modell 2020 zu einer Silvesterfeier - in Kombination mit weißen Pumps. Bei einer Party zur Londoner Fashion Week 2022 zeigte sich Model Iris Law (24) in dem Look, Bella Hadid (28) trug im selben Jahr eine nudefarbene Variante.

Christina Aguilera liebt das Korsett

Auch im April zeigte Christina Aguilera ihre Vorliebe für Korsett-Looks. Beim Breakthrough Prize posierte sie auf dem roten Teppich an der Seite ihres Partners Matthew Rutler - diesmal in einem weißen Korsettkleid von Dolce & Gabbana. Vom düsteren Gothic-Stil war hier nichts zu sehen: Im fließenden Chiffon erinnerte die Sängerin eher an eine griechische Göttin.