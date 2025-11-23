Bei Mittagessen: Spanische Royals versammeln sich erstmals seit sieben Jahren

Nach sieben Jahren versammelte sich die komplette spanische Königsfamilie bei einem Essen. Auch Ex-König Juan Carlos und Mitglieder der ehemaligen griechischen Royals waren dabei.

Großes Wiedersehen bei den spanischen Royals: Zum ersten Mal seit sieben Jahren ist die Königsfamilie für ein Treffen zusammengekommen. Mit Teilen der ehemaligen griechischen Königsfamilie versammelten sie sich im Palast El Pardo in Madrid. Anlass war laut der spanischen "Hola!" ein Mittagessen, das zum 50-jährigen Jubiläum der Wiederherstellung der spanischen Monarchie stattfand. Zudem stand Altkönigin Sofias (87) kürzliche Ehrung mit dem Orden des Goldenen Vlies im Mittelpunkt.

Spanien- und Griechen-Royals treffen aufeinander Neben König Felipe VI. und Königin Letizia nahmen auch ihre Töchter, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía, an dem Treffen teil. Ex-König Juan Carlos I. verließ dafür sogar das Exil in Abu Dhabi. Altkönigin Sofia erschien ebenfalls. Außerdem waren weitere Enkel von Juan Carlos und Sofia dabei: Felipe Juan und Victoria Federica de Marichalar sowie Juan, Pablo, Miguel und Irene Urdangarin - allesamt Cousinen und Cousins von Leonor und Sofía. König Felipes Schwestern, Infantin Elena und Infantin Cristina, zeigten sich ebenso. Dem spanischen Nachrichtenportal "Vanitatis" zufolge soll Juan Carlos auf ein vollständiges Familientreffen bestanden haben.

Gesellschaft bekamen die spanischen Royals von Mitgliedern der ehemaligen griechischen Königsfamilie. Ex-Königin Anne-Marie kam laut "Gala" mit ihren Kindern Prinz Pavlos und Prinzessin Marie-Chantal sowie deren Kinder Olympia, Constantine-Alexios, Achileas, Odysseas und Aristides. Prinzessin Alexia erschien mit Ehemann Carlos Morales und ihren vier Kindern. Ergänzt wurde die Runde durch Prinz Nikolaos und seine Ehefrau Prinzessin Chrysi, Prinzessin Theodora und Ehemann Matthew Kumar sowie Prinz Philippos und seine Partnerin Nina Flohr.

Letzte große Zusammenkunft am 80. Geburtstag von Sofia

Zuletzt hatte sich die spanische Königsfamilie in dieser Besetzung zum 80. Geburtstag von Altkönigin Sofia von Spanien gezeigt. Am 2. November 2018 waren zu diesem Anlass Ex-König Juan Carlos, König Felipe und Königin Letizia, Infantin Elena und Infantin Cristina sowie alle acht Enkelkinder von Sofia erschienen.