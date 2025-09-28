„Bei mir warst du schön“: Swingende Schwestern der Nachkriegszeit

Murat Yeginer erzählt in „Bei mir warst du schön“ in der Komödie im Marquardt die Geschichte der Andrew Sisters und lässt sie gegen Rassismus rebellieren.
Schwestern waren sie tatsächlich, LaVerne Sophie, Maxene Angelyn, Patricia Marie. Geboren wurden sie zwischen 1911 und 1918 in Minnesota. Ihr Manager wird es ihnen sagen: „Ihr singt für Rednecks. Euer Publikum ist der weiße Mittelstand. Ihr seid Mainstream.“ Auf sehr alten Fotos, schauen sie kess in die Kamera, nie ohne ein strahlendes Lächeln, vorzüglich frisiert und kostümiert. Die Andrew Sisters waren Superstars ihrer Zeit, und manch einen Hit, den sie vor mehr als 80 Jahren trällerten, hat man heute noch im Ohr: „Rum and Coca Cola“, oder: „Bei mir bist du schön“.