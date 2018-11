Bei Media Markt, Lidl und Co. Der Black Friday ist wieder da!

Von (wue/spot) 23. November 2018 - 07:40 Uhr

Shopping macht besonders Spaß, wenn man gute Angebote findet Foto: Ivanko80/Shutterstock.com

Quasi ganz Deutschland geht am 23. November auf wilde Schnäppchenjagd. Dies sind einige der Angebote und Aktionen, die es am Black Friday gibt.

Egal ob man Weihnachtsgeschenke sucht, einen neuen Fernseher braucht oder den Vorrat an Pflegeprodukten wieder auffüllen muss: Am Black Friday gibt es deutschlandweit Millionen von Angeboten. Selbst viele kleinere Geschäfte machen bei dem Schnäppchenjäger-Tag mit, der ursprünglich aus den USA kommt. Hier einige der besten Anlaufstellen am Angebote-Freitag.

Bei Amazon gibt es schon seit Wochenenanfang tausende Artikel zum Sparpreis

Versandhändler und Discounter

Versandriese Amazon feiert schon seit Montag seine alljährliche "Cyber Monday Woche". Zehntausende Angebote sind bereits über den virtuellen Ladentisch gewandert, doch die Aktion läuft noch bis zum 26. November weiter. Die angebotenen Produkte decken vom Adventskalender bis zum Smartphone so gut wie den kompletten Katalog von Amazon ab. Um Mitternacht gehen jeweils sogenannte "Angebote des Tages" online, zwischen 06:00 und 19:45 Uhr gibt es "Blitzangebote" im Fünf-Minuten-Takt.

Discount-Händler Lidl bietet vom 23. bis 26. November seine "Lidl Deal Days". In den Filialen und im Netz gibt es unter anderem Wassersprudler von SodaStream, Kaffeevollautomaten von Melitta, Haartrockner von Philips und mehr. Zusätzlich sind beispielsweise auch passende Glaskaraffen und Kaffeebohnen zum vergünstigten Preis erhältlich.

Games und Notebooks

Auch "notebooksbilliger.de" schaltet sein "Black Weekend". Der Fachhändler für PCs, Laptops und Elektronikartikel hat 96 Stunden lang zahlreiche Notebooks, Drucker, Tablets und Co. mit einer Ersparnis von bis zu 40 Prozent im Angebot.

In Sachen Gaming gibt es ebenso zahlreihe Deals abzustauben. Beim "Black Friday Sale" im Online-Store von Ubisoft können Videospieler bei Games bis zu 80 Prozent sparen. Doch damit nicht genug: Wer für mehr als 25 Euro einkauft, der bekommt noch eine kostenlose digitale Version von "Rayman Legends" obendrauf. Beispielsweise auch im PlayStation Store ist Sparen angesagt. Dort gibt es derzeit zahlreiche Angebote für PS4-Games - darunter PlayStation-VR-Titel. Bis zu 60 Prozent an Ersparnis sind pro Spiel drin.

Auch Ikea und Media Markt machen mit

Selbst Möbel gibt es am Black Friday zum Sparpreis. Bei Einrichtungsriese Ikea laufen aktuell zwischen dem 10. und 25. November die "Black Freudays". Bettwäsche, Kommoden und mehr gibt es derzeit für Mitglieder der Ikea Family im Angebot.

Zudem gibt es in Sachen Smartphone am Black Friday viele Angebote. Samsung möchte beispielsweise "doppelte Freude" schenken und bietet zwischen dem 22. und 26. November einen besonderen Deal: Wer ein Galaxy S9 oder S9+ kauft, bekommt ein zweites Gerät gratis dazu. Bei Honor sparen Smartphone-Suchende hingegen beim "Black Freitag Special" unter anderem bis zu 100 Euro beim Kauf eines Honor 10.

Bei Media Markt geht es am 23. November ebenfalls zur Sache. Am "Red Friday" gibt es bei dem Elektronik-Fachmarkt ebenso Angebote aus zahlreichen Produktkategorien - darunter bei Fernsehern, Notebooks, Waschmaschinen, Spiegelreflexkameras und Smartwatches. Ähnlich sieht das beim "Black Weekend" von Saturn aus, der bis zum 26. November geschaltet ist. Zusätzlich gibt es bis zum gleichen Datum eine "Nimm 3, zahl 2"-Aktion bei aktuellen Videospielen.