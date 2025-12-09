Bei Marty Supreme-Premiere in L.A.: Timothée Chalamet und Kylie Jenner strahlen die Krisengerüchte weg

Beziehungsprobleme oder gar eine Trennung? Das scheint bei Timothée Chalamet und Kylie Jenner entgegen aller Spekulationen nicht der Fall zu sein. Am Montagabend feierten sie sichtlich verliebt ihren zweiten Red-Carpet-Auftritt.

In den vergangenen Wochen spekulierten US-Medien über eine Krise bei Reality-Star Kylie Jenner (28) und Schauspieler Timothée Chalamet (29). Doch am Montagabend entkräfteten die beiden alle bösen Gerüchte und zeigten sich innig bei der Premiere seines neuen Films "Marty Supreme" in Los Angeles. Sie strahlten sich an und umarmten sich immer wieder. Auch mit ihren Looks setzten sie das unübersehbare Statement, dass sie zusammengehören: Sie erschienen in aufeinander abgestimmten, leuchtend orangefarbenen Ensembles von Chrome Hearts.

Von Kopf bis Fuß in Orange Chalamet trug einen orangefarbenen Lederanzug mit einem orangefarbenen Seidenhemd und orangefarbenen Stiefeln. Über seiner Schulter trug er außerdem eine schwarze Ledertasche für einen Tischtennisschläger.

Jenner erschien in einem bodenlangen orangefarbenen Bodycon-Kleid, dessen Ober- und Unterteil unter der Brust lediglich durch ein funkelndes Kreuz zusammengehalten wurden. An Taille und Rücken zeigte sie so viel Haut. Mehrere dieser Kreuze fanden sich auch an ihrer Halskette wieder. Dazu kombinierte sie orangefarbene Spitzenpumps. Selbst ihre Fingernägel hatte sie orange lackiert.

Zweiter gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt

Obwohl das Paar bereits seit Frühjahr 2023 zusammen sein soll, begleitete Kylie Jenner den Schauspieler erst zum zweiten Mal auf dem roten Teppich. Ihr Pärchen-Debüt gaben sie am 7. Mai 2025 bei den 70. David Di Donatello Awards in Rom.

Dort wurde der Schauspieler mit dem bedeutendsten italienischen Filmpreis ausgezeichnet. Bereits damals hatte sich das Paar für farblich aufeinander abgestimmte Outfits entschieden. Timothée Chalamet trug einen dunklen Samtanzug mit Boutonnière, während Jenner ein figurbetontes Kleid mit tiefem Ausschnitt wählte - ein Design aus der Schiaparelli Herbst/Winter-Kollektion 2025.