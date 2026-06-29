Wer folgt WM-Gastgeber Kanada ins Achtelfinale? Und vor allem: wo? Für diese sechs Partien im Sechzehntelfinale ist ein MagentaTV-Abo notwendig.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA ist am Sonntagabend in die heiße Phase übergegangen. Mit einem späten 1:0-Triumph über Südafrika löste Gastgeber Kanada als erste Nation das Ticket ins Achtelfinale. Wer ihnen folgt, bestimmen die 15 weiteren K.o.-Spiele des Sechzehntelfinales. Rund ein Drittel davon läuft allerdings nicht im Free-TV, sondern nur bei MagentaTV.

Gleich bei der ersten Partie handelt es sich um ein Duell mit Überraschungspotenzial. Das Spiel Niederlande gegen Geheimtipp Marokko, das in der Nacht auf den 30. Juni um 03:00 Uhr angepfiffen wird, gibt es exklusiv bei dem Streamingangebot der deutschen Telekom zu sehen. Ebenso wie das des möglichen Achtelfinalgegners der deutschen Nationalmannschaft - vorausgesetzt, dass diese ihr Match gegen Paraguay an diesem Montag (Anpfiff: 22:30 Uhr) erfolgreich bestreitet: Am 30. Juni treffen Mitfavorit Frankreich und Schweden ab 23:00 bei MagentaTV aufeinander.

Vom 1. bis zum 4. Juli folgen dort vier weitere Spiele: Am 1. Juli spielen ab 03:00 Uhr Gastgeber Mexiko und Deutschland-Bezwinger Ecuador. Die USA bekommen es einen Tag später (Anpfiff: 02:00 Uhr) mit Bosnien-Herzegowina zu tun und am 3. Juli treffen bei MagentaTV die beiden Urgesteine Cristiano Ronaldo (41) und Luka Modrić (40) aufeinander, wenn ab 01:00 Uhr Portugal und Kroatien um den Achtelfinaleinzug kämpfen. Um 00:00 Uhr läuft am 4. Juli dann noch Argentinien gegen Überraschungsteam Kap Verde.

Diese Spiele laufen im Free-TV

Für die restlichen neun Spiele im Sechzehntelfinale sicherten sich das Erste sowie das ZDF neben MagentaTV die Ausstrahlungsrechte. Deutschland gegen Paraguay wird im ZDF gezeigt, ebenso wie zuvor am Montag Brasilien gegen Japan ab 19:00 Uhr. Kolumbien gegen Ghana (4. Juli, 03:30 Uhr) sowie Schweiz gegen Algerien (3. Juli, 05:00 Uhr) und Australien gegen Ägypten (3. Juli, 20:00 Uhr) sind dort ebenfalls zu sehen.

Im Ersten laufen derweil die Partien Elfenbeinküste gegen Norwegen (30. Juni, 19:00 Uhr), England gegen DR Kongo (1. Juli, 18:00 Uhr), Belgien gegen Senegal (1. Juli, 22:00 Uhr) und Spanien gegen Österreich (2. Juli, 21:00 Uhr).