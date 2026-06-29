Wer folgt WM-Gastgeber Kanada ins Achtelfinale? Und vor allem: wo? Für diese sechs Partien im Sechzehntelfinale ist ein MagentaTV-Abo notwendig.
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA ist am Sonntagabend in die heiße Phase übergegangen. Mit einem späten 1:0-Triumph über Südafrika löste Gastgeber Kanada als erste Nation das Ticket ins Achtelfinale. Wer ihnen folgt, bestimmen die 15 weiteren K.o.-Spiele des Sechzehntelfinales. Rund ein Drittel davon läuft allerdings nicht im Free-TV, sondern nur bei MagentaTV.