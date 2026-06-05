Nachdem er von Julian Nagelsmann nicht für den WM-Kader nominiert wurde, wechselt Robert Andrich nun die Perspektive: Der Leverkusener Kapitän verstärkt als Experte und Co-Kommentator das WM-Team von MagentaTV.
Robert Andrich (31) wirkt doch noch an der Fußball-WM mit, nur eben anders als zunächst gedacht. Weil Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den Kapitän von Bayer Leverkusen nicht für den deutschen WM-Kader nominiert hat, wechselt der Mittelfeldspieler nun die Seiten: Andrich verstärkt ab dem Eröffnungsspiel am 11. Juni das WM-Team von MagentaTV als Experte und Co-Kommentator von Wolff Fuss (49), wie der Sender jetzt bekannt gab.