Nachdem er von Julian Nagelsmann nicht für den WM-Kader nominiert wurde, wechselt Robert Andrich nun die Perspektive: Der Leverkusener Kapitän verstärkt als Experte und Co-Kommentator das WM-Team von MagentaTV.

Robert Andrich (31) wirkt doch noch an der Fußball-WM mit, nur eben anders als zunächst gedacht. Weil Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den Kapitän von Bayer Leverkusen nicht für den deutschen WM-Kader nominiert hat, wechselt der Mittelfeldspieler nun die Seiten: Andrich verstärkt ab dem Eröffnungsspiel am 11. Juni das WM-Team von MagentaTV als Experte und Co-Kommentator von Wolff Fuss (49), wie der Sender jetzt bekannt gab.

"Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei der WM als Spieler nicht dabei bin", betont Andrich in der Pressemitteilung. Er habe aber "auf jeden Fall Riesenbock auf diese neue Aufgabe." Er werde den perfekten Mix zwischen Experte und Kommentator abgeben und auch mal "klare Kante" zeigen: "Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten."

Dritter aktiver Profi als Experte

Seinen Einstand gibt Andrich gleich beim WM-Auftakt: Am Donnerstag, 11. Juni, kommentiert er das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika (ab 18:30 Uhr bei MagentaTV). Der Fußballer steht seit 2021 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag und gewann mit der Mannschaft die Meisterschaft und den DFB-Pokal. 19 Mal stand er für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz, unter anderem bei allen fünf deutschen Spielen bei der Heim-EM 2024 als Stammspieler neben Toni Kroos in der Doppelsechs. Seine Karriere im DFB-Trikot hat Andrich derweil auch noch nicht ganz aufgegeben: "Es ist und bleibt für mich eine riesengroße Ehre, für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Ich hätte sehr gern mit meiner Art und Weise Fußball zu spielen, die Mannschaft dabei unterstützt, Weltmeister zu werden", betont er.

Mit dem Leverkusen-Star verpflichtet MagentaTV nach Teamkollege Jonas Hofmann und Thomas Müller den dritten aktiven Fußballprofi für sein Expertenteam. Außerdem hat der Sender mit Mats Hummels, Jürgen Klopp, Tabea Kemme, Micky Beisenherz und Fan-Experte Tom Kaulitz eine weiteres großen Staraufgebot bei seiner WM-Berichterstattung zu bieten. Moderiert wird von Johannes B. Kerner und Laura Wontorra.

MagentaTV überträgt als einzige Plattform alle 104 Spiele des Turniers, 44 davon exklusiv. Das Rechtepaket umfasst neben Gruppenspielen auch sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3. ARD und ZDF zeigen jeweils 30 Partien frei empfangbar, darunter alle deutschen Spiele.