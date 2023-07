5 Auf der B27 bei Ludwigsburg kam es zu einem schweren Unfall. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Ludwigsburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Auto sei am Mittwochabend auf dem Dach liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Der Unfall habe sich an der Anschlussstelle Ludwigsburg Nord in Höhe der Auffahrt Richtung Heilbronn ereignet. Weitere Details wurden von der Polizei zunächst nicht mitgeteilt. Auch am späten Abend war die Polizei noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt.