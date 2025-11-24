Bei Ludwigsburg: Nach Vandalismus – Besucherplattform öffnet wieder

Weil Kollektoren an der einst bundesweit größten Solarthermie in Ludwigsburg zerstört wurden, wurde der Zugang verwehrt. Videoüberwachung soll die Lage jetzt verbessern.
Die Besucherplattform an der auf dem Römerhügel gelegenen Solarthermieanlage SolarHeatGrid ist seit Montag wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Das teilen die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) mit. Die Plattform war im Januar nach wiederholten Zerstörungen geschlossen worden, ist nun aber laut SWLB mit einer hochmodernen und datenschutzkonformen Videoüberwachungsanlage ausgestattet.