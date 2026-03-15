Bei Live-Auftritt im TV: Harry Styles reagiert auf Queerbaiting-Vorwürfe mit Kuss

Seit Jahren steht Harry Styles wegen angeblichem "Queerbaiting" in der Kritik. Bei seinem Auftritt in der US-Show "Saturday Night Live" reagierte der Sänger nun erstmals darauf - mit einem deutlichen Augenzwinkern.
Seit Jahren wird Harry Styles (32) vorgeworfen, sogenanntes "Queerbaiting" zu betreiben - also die gezielte, aber oberflächliche Anbiederung an die LGBTQ-Community zu Vermarktungszwecken. Seinen Auftritt bei "Saturday Night Live" nutzte der Sänger nun, um erstmals auf den Vorwurf zu reagieren.