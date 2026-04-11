Bei Lets Dance: Twenty4Tim zeigt sich ganz verliebt mit seinem Edin

Zum ersten Mal haben sich Twenty4Tim und sein neuer Partner Edin öffentlich zusammen gezeigt. In der fünften Ausgabe der RTL-Show "Let's Dance" gaben sie sich im Publikum ganz verliebt. Im Interview verrieten sie dann, wie froh sie sind, dass sie ihre Liebe endlich offen genießen können.
Küsschen hier, Händchen halten da: Twenty4Tim (25) und sein Freund Edin Volarov konnten bei ihrem ersten Pärchen-Auftritt am Freitagabend kaum die Finger voneinander lassen. Im Publikum verfolgten sie "Let's Dance" (freitags, 20:15 Uhr, RTL und auf RTL+). Anschließend gaben sie in ihrem ersten Liebes-Interview Einblicke in ihre Beziehung, die sie sechs Monate lang geheim halten mussten.