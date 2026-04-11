Bei Lets Dance: Twenty4Tim zeigt sich ganz verliebt mit seinem Edin

Zum ersten Mal haben sich Twenty4Tim und sein neuer Partner Edin öffentlich zusammen gezeigt. In der fünften Ausgabe der RTL-Show "Let's Dance" gaben sie sich im Publikum ganz verliebt. Im Interview verrieten sie dann, wie froh sie sind, dass sie ihre Liebe endlich offen genießen können.

Küsschen hier, Händchen halten da: Twenty4Tim (25) und sein Freund Edin Volarov konnten bei ihrem ersten Pärchen-Auftritt am Freitagabend kaum die Finger voneinander lassen. Im Publikum verfolgten sie "Let's Dance" (freitags, 20:15 Uhr, RTL und auf RTL+). Anschließend gaben sie in ihrem ersten Liebes-Interview Einblicke in ihre Beziehung, die sie sechs Monate lang geheim halten mussten.

Versteckspiel war "anstrengend" Gefunden hat sich das Paar in Twenty4Tims auf Joyn und YouTube gezeigter Dating-Show "Twenty4Tim: Love Hunter". Zwischen Dreharbeiten und Ausstrahlung lag jedoch fast ein halbes Jahr. "Wir konnten ja nicht mal normal zusammen in den Supermarkt", blickt Volarov auf die herausfordernde Zeit zurück, die er selbst als "anstrengend" bezeichnete. Denn irgendwann sei ihnen die Decke auf den Kopf gefallen. Zusammen nach draußen traute sich das Paar nur mit Käppi. Sie seien dann auch immer einige Meter hintereinander gelaufen.

Deshalb würden sie jetzt nach dem Ende der Heimlichtuerei erst einmal "so die normalen alltäglichen Sachen" genießen. Der erste gemeinsame Weg führte zu McDonalds. Influencer Twenty4Tim fügte hinzu, dass auch Tanken ohne Verstecken jetzt ein "Highlight" wäre.

Twenty4Tim fühlte sich sofort von Edin angezogen

Dass er in seinem Format wirklich die große Liebe finden würde, daran hatte der einstige Dschungelcamper selbst nicht so ganz geglaubt. Bei Edin sei es aber "Anziehung auf den ersten Blick" gewesen. Der Schweizer wollte übrigens eigentlich gar nicht teilnehmen, verriet Twenty4Tim: "Er hat damals seiner Managerin gesagt: 'Du, ich bleib' drei Tage und wenn mir Tim nicht gefällt, dann geh ich!'" Dass die beiden jetzt wirklich ein Paar geworden sind, beschrieb Edin als "schon krass".

Zwölf Männer und Frauen hatten in "Twenty4Tim: Love Hunter" in Thailand nach der Liebe gesucht. Nach dem Finale der Show Anfang April enthüllte der Internetstar auf seinem offiziellen Instagram-Account, dass er mit Gewinner Edin auch nach Monaten noch liiert ist. "Fast ein halbes Jahr mussten wir unsere Liebe verstecken, aber jetzt freue ich mich einfach nur auf unsere gemeinsame Zukunft."