1 Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Vor dem Leonberger Engelbergtunnel ist es am Donnerstagmittag zu einem Auffahrunfall mehrerer Autos gekommen. Zwei Personen wurden bei dem Crash leicht verletzt.















Link kopiert

Leonberg - Am Donnerstag hat sich gegen 11.45 Uhr in der Überleitung von der A8 aus Richtung Karlsruhe auf die A81 in Fahrtrichtung Heilbronn ein Auffahrunfall ereignet. Am Beginn des Engelbergtunnels musste ein 26-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer laut Polizeibericht stark abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 52-jähriger Opel-Fahrer erkannte dies rechtzeitig und bremste ebenfalls voll ab. Auch eine hinter dem Opel fahrende 62-jährige VW-Fahrerin bremste und kam rechtzeitig zum Stillstand. Der hinter dieser fahrenden 45-jährigen BMW-Fahrerin gelang es jedoch aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nicht ein Auffahren zu verhindern. In der Folge wurde die VW-Fahrerin auf den Opel und dieser wiederum auf den Mercedes-Fahrer aufgeschoben. Durch den Aufprall wurden die 62-jährige VW-Fahrerin sowie ihre 62-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 12 000 Euro.