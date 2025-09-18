Bei Kreisliga-Spiel in Stuttgart: Schiedsrichter bricht Spiel nach Schlägerei ab – Spieler muss ins Krankenhaus

Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Kreisliga B führt nicht nur zu einem Spielabbruch, sondern auch zu polizeilichen Ermittlungen – gegen mehrere Beschuldigte.
Wieder ist es im Amateurfußball zu einem Spielabbruch gekommen: Bereits am vergangenen Sonntag eskalierte die Situation in der Kreisliga B Stuttgart/Böblingen zwischen dem FC Stuttgart-Canntsatt und dem TSV Birkach II in der Schlussphase der Partie völlig. „In der 85. Minute gab es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen beiden Mannschaften“, bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung.