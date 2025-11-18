12 Brennender Hyundai: Die Ditzinger Feuerwehr ist auf der A 81 im Einsatz. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Bei einem Einsatz für die Ditzinger Feuerwehr geht es auf der A 81 heiß her: Bei Korntal-Münchingen brennt am Dienstag ein Kleinwagen aus. Während der Löscharbeiten kommt es zu Staus.











Zu einem brennenden Auto ist die Ditzinger Feuerwehr am Dienstagmittag auf die A 81 in Fahrtrichtung Heilbronn ausgerückt. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten nach 12 Uhr am Ort des Geschehens eintrafen, stand der im Bereich der Anschlussstelle Zuffenhausen am Fahrbahnrand abgestellte Kleinwagen der Marke Hyundai bereits im Vollbrand. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei hatten den Gefahrenbereich abgesichert. Der Einsatzort lag kurz nach der B10-Unterführung auf einer Sperrfläche seitlich des Hauptfahrstreifens.