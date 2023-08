1 Die Feuerwehr brachte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle, das Auto brannte aber komplett aus. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Britta Peders/Britta Pedersen

Auf der B10 bei Korntal-Münchingen in Richtung Stuttgart-Zuffenhausen ist in der Nacht auf Mittwoch ein Auto in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Wagen retten.









In der Nacht zu Mittwoch ist auf der B10 bei Korntal-Münchingen in Richtung Stuttgart-Zuffenhausen ein Auto in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt. Laut Mitteilung der Polizei sei das Feuer vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstanden. Der 54-jährige Fahrer konnte sich demnach rechtzeitig aus dem Wagen retten und blieb unverletzt.