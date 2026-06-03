Ein 36-Jähriger ist am Dienstag bei einem schweren Unfall leicht verletzt worden. Warum er in der Auffahrt zur Autobahn geradeaus fuhr, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Gleich mehrfach überschlagen hat sich der Mitsubishi eines 36-Jährigen bei einem Verkehrsunfall auf Korntal-Münchinger Gemarkung. Am Dienstagabend war der Mann gegen 21.30 Uhr zunächst aus Richtung Stuttgart-Stammheim kommend auf der Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart-Zuffenhausen unterwegs. An der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen der A 81 wollte er auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auffahren.