Ein 36-Jähriger ist am Dienstag bei einem schweren Unfall leicht verletzt worden. Warum er in der Auffahrt zur Autobahn geradeaus fuhr, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Gleich mehrfach überschlagen hat sich der Mitsubishi eines 36-Jährigen bei einem Verkehrsunfall auf Korntal-Münchinger Gemarkung. Am Dienstagabend war der Mann gegen 21.30 Uhr zunächst aus Richtung Stuttgart-Stammheim kommend auf der Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart-Zuffenhausen unterwegs. An der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen der A 81 wollte er auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auffahren.

Geradeaus in den Grünstreifen gefahren - Auto überschlägt sich Laut Polizeibericht fuhr der 36-Jährige dann aber im Kurvenbereich der Autobahnauffahrt aus bislang unbekannter Ursache geradeaus in den Grünstreifen. Hier kollidierte er mit einem Verkehrsschild, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Anschließend überschlug sich der Mitsubishi an einer Erhöhung der Auffahrt mehrfach.

Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.