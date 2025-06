MHP-Arena nicht betroffen: Stromausfall während Ed-Sheeran-Konzert in Bad Cannstatt

8 Stromausfälle in Bad Cannstatt: Ed Sheeran blieb in der MHP-Arena davon verschont. Foto: Ferdinando Iannone

In Bad Cannstatt ist es am Sonntagabend zu mehreren Stromausfällen gegeben. Nur ein paar Straßen weiter setzte Popstar Ed Sheeran in der MHP-Arena zum Finale seines Konzerts an.











Plötzlich war es dunkel in Teilen von Bad Cannstatt: Am Sonntagabend ist in mehreren Haushalten des Stuttgarter Stadtteils der Strom ausgefallen. Gegen 22.15 Uhr gingen die Lichter rund um die König-Karls-Brücke am Neckar aus – ganz in der Nähe der MHP-Arena, in der Popstar Ed Sheeran gerade zur finalen Runde seiner Bühnenshow ansetzte.