Bei Kontrolle totgefahren: Auch die Stuttgarter Polizei gedenkt getötetem Kollegen aus Sachsen

1 Bild getöteten Polizisten vor der Polizeidirektion Dresden. Foto: dpa/Robert Michael

Der Tod des im Dienst umgekommenen Polizisten Maximilian S. aus Sachsen löst bundesweite Bestürzung unter Kollegen aus. Auch in Baden-Württemberg hat man sich an den Traueraktionen beteiligt.











Link kopiert



Der Tod des sächsischen Polizisten Maximilian S. hat bundesweit Bestürzung unter Kollegen ausgelöst – auch in Stuttgart. Am 7. Januar 2025 wurde der 32-jährige Beamte der Polizei des Freistaates Sachsens bei einem Polizeieinsatz so schwer verletzt, dass er noch am selben Tag verstarb. Zu seinem Gedenken wurde in Sachsen am Dienstag um 11.24 Uhr, dem Zeitpunkt des Vorfalls, eine landesweite Schweigeminute durchgeführt. Auch die Polizei des Landes Baden-Württemberg beteiligt sich an dieser besonderen Geste, wie es in einer Mitteilung des Innenministeriums heißt.