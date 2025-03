1 Ein Basketballturnier wurde am 4. März für Jennifer Hudson zur schmerzhaften Erfahrung. Foto: imago images/Avalon.red

Schock für Jennifer Hudson: Die Sängerin und Moderatorin besuchte zusammen mit ihrem Freund ein Basketball-Match in New York und wurde vom Ball im Gesicht getroffen.











Link kopiert



Jennifer Hudson (43) ist bei einem Basketball-Match von einem Ball im Gesicht getroffen worden. Sie saß mit ihrem Partner Common (52) am Spielfeldrand, als Miles McBride (24) von den New York Knicks im Spiel gegen die Golden State Warriors am 4. März die Kontrolle über den Ball verlor.