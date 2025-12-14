Bei "Klein gegen Groß" meldete sich Helene Fischer nach ihrer Babypause zurück im TV. Im Gespräch mit Kai Pflaume gewährte die Sängerin ungewohnt private Einblicke in ihr Leben als zweifache Mutter.

Die Babypause ist vorüber - zumindest für einen Abend. Am Samstag kehrte Helene Fischer (41) ins Fernsehen zurück. In der ARD-Show "Klein gegen Groß" stellte sich die Schlagerkönigin nicht nur einem musikalischen Duell und sang einen neuen Song, sondern gewährte den Zuschauern auch seltene Einblicke in ihr Privatleben.

Moderator Kai Pflaume (58) kam direkt zur Sache und gratulierte seinem Stargast zur Geburt der zweiten Tochter im Sommer dieses Jahres. "Ich bin ganz, ganz beseelt", verriet Fischer daraufhin. Die Familie sei "überwältigt" von ihrem Glück. Alle seien gesund, was sie und ihren Mann "maximal glücklich" mache.

Liebeserklärung an ihren Mann

Die "Atemlos"-Interpretin fand deshalb auch für ihren Partner Thomas Seitel (40) rührende Worte. "Ich habe den besten Mann", schwärmte Fischer, als Pflaume sie auf die Unterstützung zu Hause ansprach. Die beiden sind seit 2018 ein Paar und leben zurückgezogen am Ammersee. Kennengelernt hatten sie sich während Fischers Tour, bei der Seitel als Luftakrobat zum Ensemble gehörte.

Dabei verschwieg Fischer nicht, dass der Alltag mit zwei kleinen Kindern durchaus fordernd sei. Ihre erste Tochter erblickte 2021 das Licht der Welt, vier Jahre später folgte das zweite Mädchen. "Es sind neue Herausforderungen: Das zweite Kind bringt neue Aufgaben mit sich", räumte die 41-Jährige ein. Dennoch genieße sie die Zeit zu Hause in vollen Zügen: "Es ist wunderschön, einfach nur zu Hause zu sein."

2026 ruft die große Bühne

Lange wird die Auszeit allerdings nicht mehr dauern. Im kommenden Jahr startet Fischer ihre "360° Stadion Tour", ein Comeback zum 20-jährigen Bühnenjubiläum. "Ich bin schon auch aufgeregt und freue mich, auch wieder in diese Rolle schlüpfen zu dürfen", erklärte sie. Gleichzeitig weiß sie um die Herausforderung, die auf sie zukommt: "Es wird für mich eine große Herausforderung - mit zwei Kindern. Aber das haben andere auch vor mir schon geschafft."

Die Tour führt Fischer durch Deutschland, Österreich und in die Niederlande. Ihre Fans mussten in diesem Jahr wegen des neuen Familienmitglieds auf die traditionelle "Helene Fischer Show" zur Weihnachtszeit verzichten - 2026 soll das große Feiern dann umso intensiver ausfallen.

Weihnachtsstimmung und ein besonderes Duell

Bei "Klein gegen Groß" trat Helene Fischer im "Weihnachtslieder-Duell" gegen die zwölfjährige Louise aus Friedberg an. Die Aufgabe: Bekannte Christmas-Songs nur anhand kurzer Ausschnitte mit dem Wort "Christmas" erkennen. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich die Schülerin im Stechen durch. Die Sängerin lud sie kurzerhand zur Tour ein und überreichte ihr ein handsigniertes Exemplar ihres neuen Kinderlieder-Albums.

Musikalisch bescherte Fischer dem Publikum zudem eine TV-Premiere: Gemeinsam mit Liedermacher Rolf Zuckowski (78) präsentierte sie erstmals den Song "Bald ist Weihnachten", unterstützt vom Hamburger Kinderchor "Blankenäschen".

Neben Fischer waren unter anderem Martina Hill, Moritz Bleibtreu und Christoph Maria Herbst zu Gast in der vorab aufgezeichneten Ausgabe von "Klein gegen Groß".