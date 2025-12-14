Bei "Klein gegen Groß" meldete sich Helene Fischer nach ihrer Babypause zurück im TV. Im Gespräch mit Kai Pflaume gewährte die Sängerin ungewohnt private Einblicke in ihr Leben als zweifache Mutter.
Die Babypause ist vorüber - zumindest für einen Abend. Am Samstag kehrte Helene Fischer (41) ins Fernsehen zurück. In der ARD-Show "Klein gegen Groß" stellte sich die Schlagerkönigin nicht nur einem musikalischen Duell und sang einen neuen Song, sondern gewährte den Zuschauern auch seltene Einblicke in ihr Privatleben.