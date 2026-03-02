Bei Klein gegen Groß: Das erwartet Carina Bohlen beim ersten großen TV-Auftritt mit Dieter

So viel von Carina Bohlen gab es für das TV-Publikum noch nie zu sehen. Was bei ihrem ersten großen Auftritt an der Seite von Ehemann Dieter auf sie zukommt, steht nun fest.
Carina Bohlen (42) feiert ihren ersten großen TV‑Auftritt: In einer neuen Ausgabe der Show "Klein gegen Groß - das unglaubliche Duell" wird sie am 7. März (ab 20:15 Uhr im Ersten) neben Ehemann Dieter Bohlen (72) zu sehen sein. Es ist der erste prominente Paar-Auftritt der beiden in einer Unterhaltungsshow. 2021 war Carina bereits als Überraschungsgast bei Bohlens Show "Deutschland sucht den Superstar" dabei, viel Erfahrung vor den TV-Kameras hat sie aber bisher nicht.