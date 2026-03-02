Bei Klein gegen Groß: Das erwartet Carina Bohlen beim ersten großen TV-Auftritt mit Dieter

So viel von Carina Bohlen gab es für das TV-Publikum noch nie zu sehen. Was bei ihrem ersten großen Auftritt an der Seite von Ehemann Dieter auf sie zukommt, steht nun fest.

Carina Bohlen (42) feiert ihren ersten großen TV‑Auftritt: In einer neuen Ausgabe der Show "Klein gegen Groß - das unglaubliche Duell" wird sie am 7. März (ab 20:15 Uhr im Ersten) neben Ehemann Dieter Bohlen (72) zu sehen sein. Es ist der erste prominente Paar-Auftritt der beiden in einer Unterhaltungsshow. 2021 war Carina bereits als Überraschungsgast bei Bohlens Show "Deutschland sucht den Superstar" dabei, viel Erfahrung vor den TV-Kameras hat sie aber bisher nicht.

Das Thema, das Moderator Kai Pflaume (58) dem Ehepaar nun bei "Klein gegen Groß" präsentiert, sind die 80er: Dieter Bohlen und seine Frau müssen laut dem Sender im Duell mit der elfjährigen Ameli bekannte Musikvideos erkennen und den Titel sowie den Interpreten benennen. Der Ausschnitt ist dabei allerdings nicht mit Originalsound unterlegt. Die Zuschauer sollen in der TV-Show aber nicht nur erfahren, wie gut sich Carina und Dieter Bohlen an die Musik der 80er erinnern, sondern auch, welche Titel bei ihrer Hochzeit auf der Playlist standen.

Die beiden hatten in einer Silvester-Hochzeit auf den Malediven geheiratet und sich zwei Wochen nach der romantischen Trauung unter Palmen im Rathaus Nenndorf das standesamtliche Jawort gegeben, um die Verbindung auch nach deutschem Recht gültig zu machen.

Auch diese Stars sind bei "Klein gegen Groß" dabei

In "Klein gegen Groß - das unglaubliche Duell" begrüßt Kai Pflaume neben dem Ehepaar Bohlen außerdem Schauspieler Christopher Lambert, der 1986 mit dem Film "Highlander - Es kann nur einen geben" zum Weltstar wurde, und die Sänger Sarah Connor und Johannes Oerding. Die beiden wollen in der Show auch ihr neues Duett "Märchen aus Hollywood" präsentieren.

Zu den weiteren Gästen der nächsten Ausgabe von "Klein gegen Groß" zählen "Let's Dance"-Star und Artistin Lili Paul-Roncalli, Schauspieler Heino Ferch sowie die Sportexperten Jochen Breyer und Per Mertesacker. Außerdem dabei: Langlaufprofi Dario Cologna, "Gefragt - Gejagt"-Star Sebastian Jacoby, "Höhle der Löwen"-Star Frank Thelen und Ausnahme-Athlet René Casselly.