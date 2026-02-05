Erst vor wenigen Wochen hat Dieter Bohlen seiner langjährigen Partnerin Carina auf den Malediven das romantische Jawort gegeben. Das Ehepaar ist schon bald zusammen in einer großen Samstagabendshow dabei. Bei "Klein gegen Groß" stellen sie sich neben anderen Promis jungen Herausforderern.

Nach ihrer Silvester-Hochzeit auf den Malediven wagen Dieter (71) und Carina Bohlen (42) das nächste große gemeinsame Abenteuer: Sie treten erstmals gemeinsam in einer TV-Sendung auf. Am 7. März werden sie zusammen mit anderen Prominenten in der Samstagabendshow "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Moderator Kai Pflaume (58) zu sehen sein (20:15 Uhr, Das Erste).

"Ich bin fertig mit den Nerven" Die Aufzeichnung soll laut "Bunte.de" bereits vor wenigen Tagen erfolgt sein. In seiner Instagram-Story gewährte der Musikproduzent am Wochenende einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Aufnahmen. In einem kurzen Video wurde Carina in der Maske von "Klein gegen Groß" für die Show gestylt. "Carina wird fertig gemacht - im positiven Sinne", kommentierte er dazu und betonte: "Sie hat ihren ersten großen Fernsehauftritt." Und Carina gestand: "Ich bin fertig mit den Nerven. Ich bin so aufgeregt."

Ganz unerfahren ist die zweifache Mutter allerdings nicht vor der Kamera. In etlichen Interviews stand sie neben Dieter Bohlen Rede und Antwort. Und 2021 war sie in einer Folge von "Deutschland sucht den Superstar" als Überraschungsgast zu sehen. Ihr Mann konnte ihr für den jetzigen Auftritt bei "Klein gegen Groß" vielleicht auch einige Tipps geben. Denn er war bereits 2019 zu Gast in der Show. Damals verlor er knapp gegen eine Siebenjährige, die mehr Modern-Talking-Songs erkannte.

Auch diese Promis sind dabei

Die Bohlens sind nicht die einzigen Promis der "Klein gegen Groß"-Ausgabe am 7. März. Auch Schauspieler Heino Ferch, "Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen, ZDF-Sportmoderator Jochen Breyer, Ex-Fußballprofi Per Mertesacker, die Artisten Lili Paul-Roncalli und René Casselly, Sänger Johannes Oerding sowie der Quiz-Experte Sebastian Jacoby von "Gefragt - gejagt" wurden angekündigt.