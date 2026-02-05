Erst vor wenigen Wochen hat Dieter Bohlen seiner langjährigen Partnerin Carina auf den Malediven das romantische Jawort gegeben. Das Ehepaar ist schon bald zusammen in einer großen Samstagabendshow dabei. Bei "Klein gegen Groß" stellen sie sich neben anderen Promis jungen Herausforderern.
Nach ihrer Silvester-Hochzeit auf den Malediven wagen Dieter (71) und Carina Bohlen (42) das nächste große gemeinsame Abenteuer: Sie treten erstmals gemeinsam in einer TV-Sendung auf. Am 7. März werden sie zusammen mit anderen Prominenten in der Samstagabendshow "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Moderator Kai Pflaume (58) zu sehen sein (20:15 Uhr, Das Erste).