7 Die Heuballen brennen lichterloh, die Löscharbeiten dauern noch an. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Mehrere Hunderte Heuballen brennen in der Nacht zum Ostersonntag in Kirchheim am Neckar lichterloh. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Kirchheim am Neckar - Ein Osterfeuer, das so wohl nicht geplant war, hat am frühen Sonntagmorgen die Polizei und Feuerwehr in Kirchheim (Kreis Ludwigsburg) am Neckar gefordert.

Wie die Polizei mitteilt, gingen in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags gegen 3.19 Uhr bei der Feuerwehr und er Polizei mehrere Meldungen über ein größeres Feuer im Bereich Kirchheim am Neckar ein.

Zeugen können sich bei der Polizei melden

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten dort mehrere hundert Strohballen zwischen Kirchheim am Neckar und Hofen in Brand. Da diese abseits der Gebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens gelagert wurden, waren die dortigen Gebäude nicht gefährdet. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten werden voraussichtlich über bis in den frühen Nachmittag andauern. Zeugen können sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07042 /405 0 melden.