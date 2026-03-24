König Charles und Königin Camilla haben in Cornwall ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Dabei schnitt das Monarchenpaar auch eine Torte mit einem Schwert an - eine kleine Herausforderung.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Eden Projects haben König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) am Dienstag den botanischen Garten in Cornwall besucht. Dabei bot sich den Zuschauern ein amüsanter Anblick: Das Königspaar stand vor der Herausforderung, mit einem Schwert eine massive Festtorte anzuschneiden, die für den Meilenstein der Umweltattraktion gefertigt worden war.

Offenbar ein kleiner Kraftakt für den Monarchen und seine Ehefrau: Auf Fotos ist den beiden die Anstrengung bei der Aufgabe deutlich anzusehen. Anschließend widmete sich das Paar entspannteren Programmpunkten, wie etwa der Einweihung einer 100 Meter langen Murmelbahn aus lokalem Holz.

Hier konnte der König seine Anstrengung bereits wieder weglächeln und scherzte beim Rollen der hölzernen Kugeln, dass dies ein guter Weg sei, "seine Murmeln zu verlieren" - eine englische Redewendung, die zu Deutsch etwa "nicht mehr alle Tassen im Schrank haben" bedeutet.

Der Besuch endete mit einem Treffen mit Freiwilligen des "Big Lunch", einem zentralen Bestandteil der Krönungsfeierlichkeiten für den König im Mai 2023. Anschließend trat das Paar mit den handgefertigten Holzkugeln als Souvenirs und nach weiteren Terminen die Heimreise an.

Charles und Camilla haben besondere Beziehung zu Cornwall

Das Königspaar war bereits mehrfach beim Eden Project zu Gast, etwa 2021, als sie dort im Rahmen des G7-Gipfels die Staats- und Regierungschefs empfingen.

Camilla und Charles haben eine enge Verbindung zur Region: Bevor Charles König wurde, trug er den Titel Herzog von Cornwall, Camilla war nach der Hochzeit und bis 2022 als Herzogin von Cornwall bekannt. Mit dem Titel verbunden ist das Herzogtum Cornwall, ein riesiger privater Grundbesitz. Charles verwaltete diesen Besitz sehr aktiv und nutzte die Einnahmen, um seine öffentlichen Aufgaben und wohltätigen Projekte zu finanzieren.

Da der Titel "Herzog von Cornwall" traditionell dem Thronfolger vorbehalten ist, übernahm Prinz William (43) die Rolle 2022 von seinem Vater.