König Charles und Königin Camilla haben in Cornwall ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Dabei schnitt das Monarchenpaar auch eine Torte mit einem Schwert an - eine kleine Herausforderung.
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Eden Projects haben König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) am Dienstag den botanischen Garten in Cornwall besucht. Dabei bot sich den Zuschauern ein amüsanter Anblick: Das Königspaar stand vor der Herausforderung, mit einem Schwert eine massive Festtorte anzuschneiden, die für den Meilenstein der Umweltattraktion gefertigt worden war.