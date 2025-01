Bei Jacquemus-Show in Paris: Pamela Anderson ergattert Front-Row-Platz neben Anna Wintour

Einst begeisterte Pamela Anderson als kurvige "Baywatch"-Rettungsschwimmerin vor allem die Männerwelt. Nun scheint sie immer mehr in der High-Fashion-Szene Fuß zu fassen: Nachdem sie im vergangenen Jahr erstmals zur Met Gala geladen wurde, traf sie nun Anna Wintour in der Front Row in Paris wieder.

Bei der Jacquemus-Show auf der Pariser Fashion Week kam es am Sonntagnachmittag zu einer durchaus interessanten Begegnung in der Front Row: Die "Baywatch"-Ikone Pamela Anderson (57) saß nur zwei Stühle von "Vogue"-Chefin Anna Wintour (75) entfernt. Die beiden Frauen wurden beim Gespräch fotografiert und posierten danach für ein gemeinsames Foto mit einem leeren Stuhl zwischen sich: Darauf beugte sich Wintour mit ihrer berühmten Sonnenbrille auf der Nase, aber einem kleinen Lächeln auf den sonst oft so strengen Lippen, Richtung Pamela Anderson.

"Ich war nie in Mode. Ich war nicht cool"

Eine Begegnung, die früher vermutlich undenkbar war, wie Pamela Anderson im vergangenen Jahr selbst festgestellt hatte. Sie war 2024 zum ersten Mal zur prestigeträchtigen Met Gala in New York eingeladen worden. Jedes Jahr entscheidet Wintour, wer auf die Gästeliste kommt. Im Gespräch mit "The New York Times" sagte Anderson im Mai 2024, die Einladung habe ihr viel bedeutet und fügte hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass mich alles zu diesem Höhepunkt geführt hat, an dem ich an der Met sein darf und von Anna Wintour respektiert und akzeptiert werde. Ich kann mir vorstellen, dass sie mich früher nie beachtet hätte. Ich war nie in Mode. Ich war nicht cool."

Lesen Sie auch

Weißes Kleid statt roter Badeanzug

In Paris gelang der einstigen "Baywatch"-Blondine, die im sexy roten Badeanzug berühmt wurde, nun ein weiterer High-Fashion-Moment. Bei der Jacquemus-Show durfte sie in der ersten Reihe sitzen und zählte damit zu den Stargästen. Dabei war ihr Outfit eher unscheinbar: Sie trug ein weißes, hochgeschlossenes Hemdkleid, das sie mit glänzenden schwarzen Heels und einer schwarzen Tasche kombinierte. Ihrem mittlerweile typischen natürlichen Look blieb sie treu, verzichtete auf Make-up und trug ihre blonden Locken zurückgekämmt. Anna Wintour hingegen entschied sich für ein rot-weiß gemustertes Kleid.

Pamela Anderson hatte zu ihrer anderen Seite übrigens eine weitere berühmte Frau sitzen: die ehemalige französische First-Lady Carla Bruni (57). Sie bildete in einem schwarzen Kleid einen Kontrast zu Anderson. Auch Sängerin Raye (27) war zu Gast bei Jacquemus. Sie strahlte in einem weißen Kleid mit schwarzen Tupfen.