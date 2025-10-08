Bei Ilse Aigner: Thomas Müllers Ehefrau Lisa macht Praktikum in der Politik

Strebt Dressurreiterin Lisa Müller eine Karriere in der Politik an? Die Ehefrau von Fußballstar Thomas Müller absolviert ein Praktikum im Büro von Landtagspräsidentin Ilse Aigner.

Schon im Sommer dieses Jahres erklärte Dressurreiterin Lisa Müller (36): "Ich könnte mir vorstellen, in die Politik zu gehen." Jetzt absolviert die Ehefrau des derzeit für die Vancouver Whitecaps auflaufenden Ex-Nationalspielers Thomas Müller (36) tatsächlich ein dreitägiges Praktikum bei Ilse Aigner (60, CSU), der Präsidentin des bayerischen Landtags, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Die zuvor von Müller angemeldeten Ambitionen auf eine Politikkarriere scheinen jedoch so nicht der Wahrheit zu entsprechen.

Lisa Müller möchte Hintergründe des politischen Tagesgeschäfts kennenlernen "Ich habe bei Frau Aigners Sommerempfang auf Schloss Schleißheim gesagt, dass ich mich für Politik interessiere. Das mache ich schon immer, verpasse keine Talkshow oder Podcast", verrät Müller. "Daraus wurde gemacht, dass ich mir vorstellen könne, in die Politik zu gehen."

Dennoch erklärt die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner: "Ich habe mich sehr gefreut, als Lisa Müller mich gefragt hat, ob sie ein Praktikum bei mir machen kann. Sie möchte erleben, wie parlamentarische Arbeit konkret aussieht. Das unterstütze ich natürlich gerne."

Erfolgreiche Dressurreiterin

Im bayerischen Landtag möchte Müller, die sich nach eigener Aussage schon immer der CSU nahe gefühlt hat, "mitbekommen, wie Politik funktioniert und die Hintergründe kennenlernen. Wie Kompromisse auf dem häufig kleinsten gemeinsamen Nenner entstehen".

Sie zeigt sich sicher, dass das anders sein wird, "als ich es mir vorstelle. Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Zeit".

Ob die geborene Münchnerin Lisa Müller in die Politik gehen wird, steht indes noch nicht fest. "Mein Sport steht jetzt noch an erster Stelle", sagt die erfolgreiche Dressurreiterin, die nach Abschluss ihres Kurzpraktikums bei einem Weltcup in Mexiko-Stadt antreten wird.

Lisa Müller ist seit dem Jahr 2009 mit Ex-Bayern-Star Thomas Müller verheiratet. Die beiden kennen sich seit ihrer Jugend und züchten seit Jahren erfolgreich Pferde.