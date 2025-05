Unbekannte Täter haben bei Illingen (Enzkreis) wiederholt Steine auf die Bahngleise gelegt. Wie die Bundespolizei mitteilte, ermittelt sie wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Ein Zugfahrer bemerkte den Angaben zufolge am Montagabend, dass er mit seinem ICE einen Stein überfahren hatte. Der Zug wurde nicht beschädigt und niemand verletzt. Für die nachfolgenden Züge wurde ein sogenanntes Fahren auf Sicht angeordnet. Sie durften demnach nur so langsam fahren, dass sie innerhalb kurzer Zeit anhalten konnten. Ein weiterer Zugfahrer bemerkte laut Mitteilung an der gleichen Stelle einen Stein und brachte den Zug ohne Notbremse zum Stehen. Polizisten stellten den Stein sicher. Die Gleise waren zeitweise gesperrt.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen erneut auf die Schienen gelegten Stein handelt. Nach Angaben einer Sprecherin hätte der erste Stein durch die Überfahrt des Zuges zerstört werden oder vom Gleis fliegen müssen. Die Ermittler suchen Zeugen.