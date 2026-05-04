Bei ihrer Australien-Reise: Herzogin Meghan bekommt Badehose für Harry geschenkt

Während des kürzlichen Aufenthalts von Meghan und Prinz Harry in Australien hat die Herzogin mehrere ungewöhnliche Geschenke erhalten. Darunter befand sich auch eine Badehose für ihren Ehemann.
Im April haben Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) Australien besucht. Auf dem vollen Terminplan stand für die Ehefrau des Royals auch eine ganz besondere Begegnung. Meghan hat sich mit zwei Australiern mit Down-Syndrom getroffen, die in ihrer YouTube-Kochshow zuvor ein Spaghetti-Rezept der Herzogin nachgekocht hatten.