Bei ihrer Australien-Reise: Herzogin Meghan bekommt Badehose für Harry geschenkt

Während des kürzlichen Aufenthalts von Meghan und Prinz Harry in Australien hat die Herzogin mehrere ungewöhnliche Geschenke erhalten. Darunter befand sich auch eine Badehose für ihren Ehemann.

Im April haben Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) Australien besucht. Auf dem vollen Terminplan stand für die Ehefrau des Royals auch eine ganz besondere Begegnung. Meghan hat sich mit zwei Australiern mit Down-Syndrom getroffen, die in ihrer YouTube-Kochshow zuvor ein Spaghetti-Rezept der Herzogin nachgekocht hatten.

Sean und Marley revanchieren sich bei Meghan Auf ihrem Kanal "Get Down with Sean and Marley" hatten die beiden im vergangenen Jahr "Meghans Spaghetti" gekocht. Die Herzogin hatte den beiden daraufhin Produkte ihrer Lifestyle-Marke As Ever als Geschenk geschickt, wie das Duo in einem neuen YouTube-Video vom 4. Mai zeigt. Hinzu legte sie einen handgeschriebenen Gruß, in dem sie davon schwärmt, dass sie das ursprüngliche Video von Sean und Marley geliebt habe.

In dem frischen Clip ist auch das Treffen von Meghan mit Sean und Marley zu sehen, bei dem sie ihr mehrere ungewöhnliche Geschenke überreicht haben. Meghan freue sich sehr, die beiden endlich im echten Leben zu treffen, sagt die 44-Jährige zu Beginn des Aufeinandertreffens. Das Duo schenkt der Herzogin daraufhin unter anderem zwei Plüschtiere zur Animationsserie "Bluey".

Auch bekommt Meghan eine Packung Minties-Bonbons, die sie und ihre Mutter lieben, wie sie erzählt. Daneben wird sie mit australischem Chicken Salt beschenkt, das beispielsweise ganz fabelhaft zu Chips passe. Das Highlight ist allerdings eine knappe Badehose mit der Aufschrift "Aussie Bum" für Harry, die "Liebe meines Lebens", wie sie betont. "Vielleicht erneuern wir unser Eheversprechen, während er sie trägt", scherzt Meghan.