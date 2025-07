Frau sperrt Hund in Schließfach – und besichtigt Schloss Neuschwanstein

1 Während die Frau das Schloss Neuschwanstein besichtigte, musste ihr Hund in einem Schließfach verharren. (Archivfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Frauchen will das Schloss besichtigen - ihren Hund sperrt die Besucherin derweil in ein Schließfach. Dieses muss er sich bei hohen Temperaturen mit einem Kinderwagen teilen.











Link kopiert



Eine Frau hat ihren Hund am Schloss Neuschwanstein in ein Schließfach für Wertsachen gesperrt. In der Zwischenzeit wollte sie das Schloss besichtigen, wie die Polizei mitteilte.