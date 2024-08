Ein 53-Jähriger ist am Mittwochmorgen mit seinem Quad auf einer Landesstraße bei Heroldstatt unterwegs, als er offenbar von einem Autofahrer übersehen wird – mit tödlichen Folgen.

Ein 53 Jahre alter Quad-Fahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Landstraße 230 bei Heroldstatt im Alb-Donau-Kreis ums Leben gekommen. Ein 47-jähriger VW-Fahrer hatte den Quad-Fahrer beim Abbiegen offenbar übersehen.

Wie die Polizei meldet, war der 53-Jährige gegen 7.10 Uhr mit seinem Quad auf der Landesstraße 230 von Heroldstatt in Richtung Laichingen unterwegs, als ihm auf Höhe der Einmündung zur Landesstraße 232 / Abzweigung Ingstetten ein VW Touran entgegenkam. Der 47-jährige Touran-Fahrer wollte offenbar nach links in Richtung Ingstetten abbiegen. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge soll der Autofahrer den bevorrechtigten Quadfahrer übersehen haben, sodass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen.

Lesen Sie auch

Bei dem heftigen Aufprall wurde der 53-Jährige von seiner Yamaha geschleudert und kam auf einem geteerten Feldweg neben der L232 zum Liegen. Trotz sofort eingeleiteter Erster Hilfe und Reanimationsmaßnahmen verstarb der 53-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen.

Gutachten zur Klärung der Unfallursache angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten an. Den Schaden an dem total beschädigten Quad schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro, den am VW auf circa 20.000 Euro.

Die L230 musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden. Ab 8.25 Uhr konnte der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet werden. Feuerwehr und Straßenmeisterei reinigten die Fahrbahn. Kurz nach 11 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Strecke wieder komplett für den Verkehr freigegeben.