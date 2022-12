1 Die Polizei sucht Zeugen und Beteiligte. Foto: Imago/Fotostand/K. Schmitt

Ein Autofahrer kollidiert zwischen Hochdorf und Heimerdingen mit einem Reh. Er fährt weiter und lässt das verletzte Reh liegen. Das führt zu einem weiteren Unfall.















In der Folge eines Wildunfalls ist am frühen Mittwochmorgen ein weiterer Unfall auf der Kreisstraße zwischen Hochdorf und dem Ditzinger Teilort Heimerdingen (Kreis Ludwigsburg) passiert. Wie die Polizei mitteilt, war ein unbekannter Autofahrer vermutlich mit einem Reh kollidiert, als dieses die Kreisstraße zwischen Hochdorf und Heimerdingen (auf Hemminger Gemarkung) querte. Ohne die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr der Unbekannte weiter. Das Reh blieb mitten auf der Fahrbahn liegen. Als gegen 6.15 Uhr ein weiterer – ebenfalls unbekannter – Autofahrer auf der Straße in Richtung Heimerdingen fuhr, musste er dem Reh ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Einem folgenden 58-jährigen VW-Lenker gelang es nicht mehr, auszuweichen, sodass er mit dem Reh kollidierte. Das Reh überlebte den Unfall nicht. Am Auto des VW-Fahrers entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sowie den unbekannten Autofahrer, sich beim Revier in Ditzingen unter der Telefonnummer 0 71 56 / 4 35 20 zu melden.