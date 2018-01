Bei Heilbronn Mehrere Tote bei Unfall auf A6

Von red/dpa 11. Januar 2018 - 00:00 Uhr

Die Unfallursache ist unklar Foto: dpa

Heilbronn - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 bei Heilbronn sind am späten Mittwochabend mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die genaue Zahl stand zunächst nicht fest.

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren in den Unfall in Baden-Württemberg ein Schwertransporter, sein Begleitfahrzeug und ein weiteres Auto verwickelt. Offenbar war das Auto mit hoher Geschwindigkeit auf das Begleitfahrzeug des Schwertransporters aufgefahren. Infolgedessen kam es an der Unfallstelle zu einem schweren Brand. Die Bergungsarbeiten dauerten an.

Die A6 in Richtung Mannheim war zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt gesperrt. Das Unglück ereignete sich laut Polizei in der Nähe eines Parkplatzes.