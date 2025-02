1 Laut Polizei kam der 27-Jährige von der Fahrbahn ab. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Kirchner-Media/IMAGO/Bahho Kara

In einer langgezogenen Rechtskurve kommt ein junger Mann von der Fahrbahn ab und stößt mit einem Lkw zusammen. Der Unfall endet tödlich.











Ein 27-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw bei Schwaigern im Landkreis Heilbronn gestorben. Der junge Mann geriet auf der Bundesstraße 293 in Richtung Eppingen in Höhe des Leintalstadions aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Lkw, wie die Polizei mitteilte.