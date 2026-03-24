"Baby Reindeer"-Star Richard Gadd meldet sich zwei Jahre nach seinem Netflix-Hit mit einer neuen Serie zurück: "Half Man" startet Ende April beim Streamingdienst HBO Max.

Nach seinem globalen Erfolg mit der Netflix-Serie "Baby Reindeer" im Jahr 2024 kehrt der Emmy-Preisträger Richard Gadd (36) schon bald mit einem neuen Serienprojekt zurück. Die sechsteilige Miniserie "Half Man", eine Koproduktion von HBO und der BBC, startet im deutschsprachigen Raum am 25. April auf HBO Max. Die Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

Darum geht es in "Half Man" Anders als sein Vorgängerwerk ist "Half Man" keine Nacherzählung von Gadds eigenem Leben, sondern eine fiktive, über drei Jahrzehnte spannende Geschichte. Im Zentrum stehen die zwei "Brüder" Niall und Ruben, die zwar nicht blutsverwandt, aber durch das Schicksal unzertrennlich miteinander verbunden sind.

Die Handlung setzt ein, als Ruben nach langer Funkstille völlig verändert auf Nialls Hochzeit auftaucht. Ein plötzlicher Gewaltausbruch dient als Katalysator für eine Zeitreise, die die Zuschauer zurück in die 80er-Jahre führt und die komplexe, oft zerbrechliche Dynamik ihrer Beziehung bis in die Gegenwart beleuchtet. Gadd beschreibt die Serie als eine Untersuchung moderner Männlichkeit und der Frage, was es heute eigentlich bedeutet, "ein Mann" zu sein.

Diese Darsteller sind dabei

Neben Serienschöpfer Richard Gadd übernimmt der BAFTA-Preisträger Jamie Bell die zweite Hauptrolle. Zum weiteren Ensemble gehören unter anderem Neve McIntosh und Marianne McIvor als die Mütter der beiden Protagonisten. Stuart Campbell und Mitchell Robertson verkörpern die jüngeren Versionen von Ruben und Niall. Die Regie für die sechs Folgen teilen sich Alexandra Brodski und Eshref Reybrouck.