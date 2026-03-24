"Baby Reindeer"-Star Richard Gadd meldet sich zwei Jahre nach seinem Netflix-Hit mit einer neuen Serie zurück: "Half Man" startet Ende April beim Streamingdienst HBO Max.
Nach seinem globalen Erfolg mit der Netflix-Serie "Baby Reindeer" im Jahr 2024 kehrt der Emmy-Preisträger Richard Gadd (36) schon bald mit einem neuen Serienprojekt zurück. Die sechsteilige Miniserie "Half Man", eine Koproduktion von HBO und der BBC, startet im deutschsprachigen Raum am 25. April auf HBO Max. Die Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.