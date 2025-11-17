Nach mehreren erfolglosen regulären Versuchen hat Tom Cruise nun seinen Oscar. Bei den Governors Awards wurde der Hollywood-Star für sein Lebenswerk mit dem Academy Honorary Award ausgezeichnet. In seiner Dankesrede verriet er, was Filme für ihn bedeuten.
Im regulären Wettbewerb hat es für ihn bislang noch nicht gereicht, doch jetzt hat Tom Cruise (63) doch einen Goldjungen. Am Sonntag (16. November) bekam der Superstar in Los Angeles im Rahmen der Governors Awards einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) zeichnet damit Personen aus, die sich in ihrer Karriere um die Filmkunst verdient gemacht haben.