Nach mehreren erfolglosen regulären Versuchen hat Tom Cruise nun seinen Oscar. Bei den Governors Awards wurde der Hollywood-Star für sein Lebenswerk mit dem Academy Honorary Award ausgezeichnet. In seiner Dankesrede verriet er, was Filme für ihn bedeuten.

Im regulären Wettbewerb hat es für ihn bislang noch nicht gereicht, doch jetzt hat Tom Cruise (63) doch einen Goldjungen. Am Sonntag (16. November) bekam der Superstar in Los Angeles im Rahmen der Governors Awards einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) zeichnet damit Personen aus, die sich in ihrer Karriere um die Filmkunst verdient gemacht haben.

"Tom Cruises unglaubliches Engagement für unsere Filmemacher-Community, für das Kinoerlebnis und für die Stunt-Community hat uns alle inspiriert", heißt es in einem Statement, das die AMPAS im Juni dieses Jahres veröffentlichte.

Neben Tom Cruise wurden zwei weitere Filmschaffende mit dem Academy Honorary Award ausgezeichnet: die Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen (75) und der Szenenbildner Wynn Thomas. Country-Legende Dolly Parton (79) bekam für ihr soziales Engagement den Jean Hersholt Humanitarian Award.

"Filme zu machen ist nicht das, was ich tue, sondern das, was ich bin"

In seiner Dankesrede erzählte Tom Cruise, dass seine Liebe zum Kino schon als kleines Kind begann. Filme haben bei ihm "Sehnsucht nach Abenteuer, nach Wissen und Verständnis für die Menschheit" geweckt, sagte er. "Es öffnete meine Vorstellungskraft für die Möglichkeit, dass das Leben weit über die Grenzen hinausgehen könnte, die ich damals in meinem eigenen Leben wahrnahm", so Cruise weiter.

Kino habe ihn um die ganze Welt geführt und ihm beigebracht, Unterschiede zu schätzen und zu respektieren. Im Kino würden Menschen verschiedener Herkunft gemeinsam träumen. "Filme zu machen ist nicht das, was ich tue, sondern das, was ich bin", sagte er.

Tom Cruise: Viermal erfolglos für Oscar nominiert

Tom Cruise war in seiner über 40-jährigen Karriere bislang viermal für einen Oscar nominiert. Zum ersten Mal stand er 1990 für seine Hauptrolle in "Geboren am vierten Juli" auf der Liste. 1997 war er in derselben Kategorie für "Jerry Maguire" im Rennen, 2000 folgte eine Nominierung für seine Nebenrolle in "Magnolia". 2023 war Tom Cruise als einer der Produzenten für "Top Gun: Maverick" für den "besten Film" nominiert.

Den Ehren-Oscar überreichte Cruise Alejandro González Iñárritu (62). Der mexikanische Regisseur dreht mit dem "Mission: Impossible"-Star gerade einen noch unbetitelten Film. Zu Gast bei der Gala waren Kolleginnen und Kollegen wie Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Hugh Jackman oder Ariana Grande.

Seit 2009 veranstaltet die AMPAS die Governors Award. Zuvor wurden die dabei verliehenen Ehrenpreise im Rahmen der regulären Oscar-Verleihung vergeben.