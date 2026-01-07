Bei Golden Eve: Sarah Jessica Parker posiert mit Ehemann und Sohn auf dem Red Carpet

Sarah Jessica Parker wurde am Dienstagabend für ihr Lebenswerk geehrt und brachte ihre zwei wichtigsten Männer mit zu der glamourösen Veranstaltung "Golden Eve": Ehemann Matthew Broderick und Sohn James Wilkie. Am Rande des Events gab es auch eine kleine "Sex and the City"-Reunion.

Sarah Jessica Parker (60) macht die Golden Globes zur Familiensache: Wenige Tage vor der 83. Preisverleihung wurde die Schauspielerin gemeinsam mit Helen Mirren (80) am Dienstag im Rahmen des "Golden Eve" im Beverly Hilton geehrt und brachte Ehemann Matthew Broderick (63) und Sohn James Wilkie (23) mit zur Veranstaltung in Beverly Hills.

Parker trug eine silberschimmernde Robe mit schwarzem Taillengürtel von Paolo Sebastian, darüber einen schwarzen Blazer. Matthew und James Broderick trugen jeweils schwarze Anzüge mit Fliege und Blumenanstecker. Mit ihrem Ehemann an der rechten und ihrem Sohn an der linken Hand posierte Sarah Jessica Parker strahlend auf dem roten Teppich. Neben dem 23-Jährigen haben Parker und Broderick die Zwillingstöchter Marion und Tabitha (16).

Sarah Jessica Parker wird bei den diesjährigen Golden Globes mit dem Ehrenpreis fürs Lebenswerk, dem Carol Burnett Award, ausgezeichnet. Die britische Schauspiellegende Helen Mirren wird mit dem Cecil B. DeMille Award bedacht.

Am Rande der Veranstaltung kam es zu einer besonders herzlichen Reunion mit einigen von Sarah Jessica Parkers "Sex and the City"-Kolleginnen und Kollegen: Auf dem Teppich traf die Carrie-Darstellerin auf Kristin Davis und deren Serien-Ehemann Evan Handler sowie Steve-Darsteller David Eigenberg, der in Begleitung seiner elfjährigen Tochter Myrna Belle zum Event kam.

Sarah Jessica Parker über Fortsetzungen ihrer berühmten Projekte

Auf dem roten Teppich sprach SJP auch über bevorstehende Rollen und mögliche Fortsetzungen oder Comebacks alter Projekte. Unter anderem sagte sie gegenüber "Variety", dass sie generell dafür bereit sei, erneut in die Rolle der Carrie Bradshaw zu schlüpfen, Serienmacher Michael Patrick King dies jedoch aktuell offenbar nicht vorgesehen habe.

Zudem gab sie ein Update zum dritten Teil der "Hocus Pocus"-Reihe: "Sie arbeiten daran. Wo Bette [Midler] hingeht, gehe ich hin. Bette ist wie ein 13-jähriges Mädchen mit einem neuen Fahrrad. Sie sagt: 'Ich habe Räder, lass uns reisen.'"

Auch Fragen nach einer angeblichen "The Family Stone"-Fortsetzung beantwortete Parker. Vor Diane Keatons Tod im Oktober 2025 hätte es Gespräche über einen zweiten Teil des Weihnachtsklassikers gegeben "Ich würde mich sehr freuen ... aber nach dem Verlust von Diane Keaton ist es eine bittersüße Frage." Sie hoffe aber nach wie vor darauf, dass das Projekt irgendwann zustande käme.