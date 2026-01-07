Bei Golden Eve: Sarah Jessica Parker posiert mit Ehemann und Sohn auf dem Red Carpet

Sarah Jessica Parker wurde am Dienstagabend für ihr Lebenswerk geehrt und brachte ihre zwei wichtigsten Männer mit zu der glamourösen Veranstaltung "Golden Eve": Ehemann Matthew Broderick und Sohn James Wilkie. Am Rande des Events gab es auch eine kleine "Sex and the City"-Reunion.
Sarah Jessica Parker (60) macht die Golden Globes zur Familiensache: Wenige Tage vor der 83. Preisverleihung wurde die Schauspielerin gemeinsam mit Helen Mirren (80) am Dienstag im Rahmen des "Golden Eve" im Beverly Hilton geehrt und brachte Ehemann Matthew Broderick (63) und Sohn James Wilkie (23) mit zur Veranstaltung in Beverly Hills.