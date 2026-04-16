Bei Gebetszeremonie für Piloten: US-Kriegsminister Pete Hegseth zitiert Pulp Fiction statt die Bibel

US-Kriegsminister Pete Hegseth hat bei einer Gebetszeremonie im Pentagon einen angeblichen Bibelvers vorgetragen. Das Problem: In Wahrheit stammt dieser zum Großteil aus dem Quentin-Tarantino-Kultfilm "Pulp Fiction".
US-Kriegsminister Pete Hegseth (45) hat bei einer Andacht im Pentagon für Aufsehen gesorgt - mit einem vermeintlichen Bibelzitat, das zum größten Teil aus der Feder von Kultregisseur und Filmemacher Quentin Tarantino (63) stammt. Bei der April-Predigt am Mittwoch trug Hegseth einen Vers vor, den er als "CSAR 25:17" bezeichnete und der "Ezekiel 25:17 widerspiegeln" solle, wie diverse US-Medien berichten.