1 Das Flugzeug musste wegen Problemen mit der Toilette umkehren. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein Flugzeug von Frankfurt nach San Francisco muss umkehren. Der Grund soll extrem unappetitlich sein.











Link kopiert



Gestank an Bord: Wegen Wartungsproblemen mit einer Toilette ist eine Maschine der amerikanischen Fluggesellschaft United Airlines auf dem Weg von Frankfurt am Main nach San Francisco umgekehrt. Nach einem Bericht von RTL. online war mindestens ein Klo an Bord des rund sieben Jahre alten Flugzeugs übergelaufen. Gäste berichteten demnach, der Inhalt des Tanks der Toilette sei nach oben gedrückt und in die Passagierkabine geflossen.