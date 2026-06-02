Bei Flug nach Chicago: Normale Passagiere im DFB-Flieger mit Trikots beschenkt

1 Leonie und Anja Michalek fliegen mit dem gleichen Flieger wie die Nationalmannschaft nach Chicago und haben die Trikots von der Fluggesellschaft am Gate geschenkt bekommen. Foto: Federico Gambarini/dpa/Federico Gambarini

Das DFB-Team um Kapitän Kimmich startet ins WM-Abenteuer. Nach Chicago geht’s per Linienflug. Mancher Passagier wird von den prominenten Mitreisenden überrascht.











Link kopiert



Plötzlich Deutschland-Fans. Zahlreiche Passagiere sind auf ihrem Flug nach Chicago davon überrascht worden, dass sie gemeinsam mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die USA reisen würden. Der DFB-Tross um Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich reiste nämlich nicht wie vor vielen früheren Turnieren mit einer Sondermaschine ins WM-Land, sondern in einer Linienmaschine des DFB-Partners Lufthansa.